武漢肺炎「吹哨人」、武漢中心醫院急診科主任艾芬，去年底指控當地的愛爾眼科醫院疑涉醫療事故，需為其右眼幾近失明負責。艾芬今日（15日）於微博再發文，質疑院方的調查報告有多處失實，認為自己遭院方做了「絕不能做的手術」。

艾芬去年5月視力下降，到了武漢的民營醫療機構愛爾眼科求診並接受晶體手術，但事後艾芬右眼視力不斷惡化至幾近失明，被診斷視網膜脫落。艾芬當時質疑事件涉及誤診，院方總部元旦派員赴武漢調查。

艾芬今日於帖文針對愛爾眼科在1月4日公佈的調查報告，列舉十大失實之處，質疑院方報告混淆真實情況，推卸責任。愛爾眼科在報告中認為艾芬右眼的視網膜脫落，與其接受的白內障手術無直接關係。

她表示，公告在手術適應症和禁忌症中全文隻字未提「飛秒激光及三焦晶體」，將「普通白內障手術」與艾芬在愛爾眼科醫院所做的「飛秒激光輔助下的三焦晶體植入手術」混淆。後者對於眼睛的具體要求更高，艾芬具有虹膜粘連、嚴重視神經萎縮、不規則角膜散光、角膜外傷、高度近視及瞳孔變形等多項三焦晶體及飛秒手術的絕對禁忌症。

艾芬認為，愛爾眼科醫院是強行對她做了「絕對不能做的手術」。

另外，院方在報告中未描述艾芬晶體的混濁程度，將有手術指針的混濁晶狀體與艾芬實際上幾乎正常的晶狀體相混淆；報告指，「術前術後眼底檢查為高度近視眼底改變」，但艾芬反駁無論術前或術後均未被檢查眼底；以及質疑報告部份照片有偽造之嫌。

艾芬於本月2日向武漢衞健委實名舉報愛爾眼科，要求院方向衞健委提供原始病歷、手術短片、愛爾眼科公告上的三張照片原片，及執刀的副院長王勇聲稱已刪除艾芬術前檢查照片的硬碟和收費明細等資料，以釐清事件責任。不過，院方僅願提供三張公示照片及收費明細。艾芬當時已質疑院方有意隱瞞真相。

艾芬是殉職醫生李文亮之外，另一位被外界指是就武漢肺炎爆發的「吹哨人」。

在深交所上市的愛爾眼科（300015），在內地擁有逾600間眼科醫院的醫療集團，年門診量逾1,000萬人次。愛爾眼科在2月10日鼠年最後一個交易日，股價一度創新高達92.25元人民幣（下同，約111港元），以91.1元（109港元）收市，市值3,754億元（4,516億港元）。

界面新聞

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