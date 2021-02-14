中共治下，過年收利是及講真話都能觸動國家神經。騰訊旗下即時通訊軟件QQ，當中的「畫圖紅包」功能，透過畫畫領取利是，每逢過年，深受內地巿民歡迎。不過，日前有網民發現該項功能，將成語「一手遮天」與國家元首的姓氏「習」拉上關係，結果被中共封殺，即時下架。

「畫圖紅包」洩機密

「畫圖紅包」功能早於2019年啟用，去年6月更在香港版微信支付推出，用戶想向好友或群組送電子利是，只要輸入利是金額，再選擇預設題目，親友根據題目繪畫，畫作會通過人工智能鑑定，成功識別，即可拆開利是。 「一手遮天」出自唐代詩人曹鄴的作品《讀李斯傳》，「難將一人手，掩得天下目。」形容依仗權勢，玩弄手段，蒙蔽群眾的行徑。春節期間，有網民回答題目「一手遮天」，寫出「習」的簡體字，立即通過識別，獲取利是，於是截圖上載社交平台。去年6月，百度經驗亦有回答「一手遮天」的教學心得，有網民分享只要一條橫線下畫四點，即通過要求。

「習」成為「一手遮天」的標準答案，但不出一天，「畫圖紅包」功能已被下架，QQ版面內「畫圖紅包」的標誌被消失，騰訊官方聲稱下架是為「優化玩法體驗」，即改善功能，不過農曆新年是該功能使用高峯期，下架的時間點耐人尋味，有網民表示該截圖已被中共河蟹，無法在QQ傳送出去，亦有人戲謔「封殺原因：洩露國家機密」、「皇上說啥就是啥」。

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