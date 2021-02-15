解放軍機農曆年持續擾台

今天是大年初四，解放軍機在新年期間持續擾台。Facebook專頁「台灣西南空域」今（15日）指出，解放軍一架運8反潛機一早進入台灣西南防空識別區的西南空域，台灣空軍派出軍機監控，並於上午9時10分廣播驅離。

「台灣西南空域」專頁統計指，解放軍機本月共進入台灣空域達12天，台灣空軍實施廣播驅離紀錄共21次。

據了解，運8反潛機一早在台灣西南角進行訓練，在早上9時10分時入侵台灣西南地區，台灣空軍立即進行廣播驅離：「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度3,000公尺（米）的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

拜登周五與G7領袖商討中國議題

美國總統拜登周五（19日）將與七國集團（G7）成員國領袖召開視像會議，討論疫情、全球經濟和聯合應對中國等議題。

美國白宮表示，與會領袖將集中討論全球經濟復蘇，包括G7對華立場、通過投資加強聯合競爭力，以及更新國際規則，應對中國等國家帶來的經濟挑戰。拜登亦會談及全球武漢肺炎疫苗的生產和分配問題，相信會議有助應對疫情和經濟復蘇。

台灣《蘋果新聞網》／路透社

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