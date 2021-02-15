世衞專家組在武漢經過大半個月調查，過程極度不透明，僅靠傳媒不斷跟車追蹤，才知道專家組曾去過甚麼地方，其間他們更曾被安排參觀武漢抗疫展覽。調查期間，專家檢驗到甚麼證據？不知道！訪問過甚麼證人？不透露！但就宣稱得到結論：排除人為洩毒論，並提出病毒來自進口冷凍食物引致傳播是「非常有可能」，猶如為武漢肺炎的源起替中國翻案。

然而，美國國務院隨即指中國沒全力配合世衞專家調查，美國前國務卿蓬佩奧則狠批世衞向習近平下跪，又有專家組成員透露中方拒絕提供174宗早期病例的原始數據。世衞的調查結果能否令外界信服？中國強調今次世衞專家來華是「科學研究」，又有甚麼含意？

今集《焦點燃論》請來時事評論員劉銳紹和香港智明研究所研究總監許楨為大家分析。

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