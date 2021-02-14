共濟會（Freemasonry）被稱為世界最大的神秘組織，流傳的都市傳說不斷，有說公元前4,000年「光明元年」就成立了共濟會，有說是源於建造巴別塔的石匠工會，另一說法是耶路撒冷的聖殿建造者。這個「石匠工會」有自己的暗語、握手手勢，甚至獨特的標誌、儀式和會所，會員分為33個等級，最高等級就是「宗教大師」。

時事評論員桑普向《蘋果》強調自己不是共濟會會員，但認識有朋友加入香港共濟會「雍仁會館」，該朋友並不是權貴階級，只不過是一名中產專業人士，當然對方不會公開暗語和握手手勢，但就說共濟會成員在雍仁會館每月開一次會，在一張長枱用膳，會員當中不乏香港名門望族。

「升呢就要接受口試，每一level都有獨特嘅握手方法……呢啲升呢嘅嘢當然有甄別，以前係秘密結社，而家都半公開㗎喇。」桑普指，共濟會有一個共同信念，就是要相信一個至高無上的存在者（supreme being），無神論者恕不招待，拒絕女性入會，禁止在會內討論宗教和政治問題，並倡導三大支柱：真理、共濟和慈愛，提升個人內在精神品質，成為一個更好的人；著名的會員有音樂家巴哈、科學家牛頓、英國前首相邱吉爾、香港前首席大法官楊鐵樑等等。

英國共濟會是現代共濟會運動的發源地，第一個總會所於1717年聖約翰日在倫敦成立，當時就是把宇宙奧秘的守護者串連起來，隨後演變成權貴透過內部的人事網絡進行互助。桑普指，共濟會的都市傳說眾多，以Rothschild家族等13豪族財團據說就是共濟會最高層，掌控華爾街命脈的「深層政府」（deep state），但事實是「一啲都無咁神」，只不過「越神秘越好奇，越好奇就覺得勢力好大啫」。

《蘋果》記者

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