中共中央委員會機關刊物《求是》雜誌，刊出中共總書記習近平考察河北扶貧工作時的講話，強調消除貧困是社會主義的本質要求，讓農村、貧困地區脫貧，是實現全面建成小康社會的最困難部份。習近平對各級截留挪用、騙取扶貧款項感到憤怒。

周二（16日）出版的《求是》，刊出習近平在2012年12月考察河北阜平縣扶貧開發工作時的講話。

習近平強調，消除貧困、改善民生、實現共同富裕，是社會主義的本質要求。而農村、特別是貧困地區是全面建成小康社會的最艱巨部份，要求特別關心困難群眾，為他們排憂解難。

習近平當時又指，阜平是著名革命老區，是中共首個敵後抗日根據地——晉察冀根據地的首府。他強調，幫助困難群眾特別是革命老區、貧困山區的困難群眾早日脫貧致富，讓他們在2020年實現不愁吃穿，義務教育、基本醫療、住房有保障，是中央確定的目標。他指，必須因地制宜，科學規劃，從實際出發讓百姓得到實惠。

文章指出，農村要發展，農民要致富，關鍵靠支部，要增強村黨組織凝聚服務群眾的功能，成為帶領鄉親脫貧致富奔小康的領路人，真正把鄉親的事情辦好。

習近平又指，黨就是為人民服務，中央的考慮，是要為人民做事。要求各級幹部經常自省，是否常忙於與黨的根本宗旨毫不相關的事情，有沒有一心一意為百姓做事。他要求幹部多去貧困地區考察，了解困難群眾的問題，多做雪中送炭的工作。

講話中，他又特別指出，2012年初曾看到資料，有縣政府爭被列為「國家級貧困縣」，又或已晉身全國百強縣的地方，繼續「戴着國家扶貧開發工作重點縣的帽子」多年，要求部門研究，防止這些亂象。

習近平表示，對有扶貧款項被各級截留，移作他用，又或騙取扶貧款不滿意，甚至是憤怒。他強調，這些行為一如將救災款項移作他用一樣，都是犯罪行為，必須及時發現、堅決杜絕。

央視網／新華網

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