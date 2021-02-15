早前赴湖北武漢進行病毒溯源調查的世界衞生組織國際專家組相信，武肺病毒可能在2019年12月已經在當地廣泛傳播，有逾1,000人受感染，數字遠高於官方公佈，加上當中大部份屬輕症患者，因此可能未有被發現。

剛從武漢回到瑞士的專家組組長安巴雷克（Peter Ben Embarek）周日（14日）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，中國政府提供2019年12月的174宗確診個案資料，其中100宗是經實驗室檢測確診，其餘是根據患者症狀所作出的臨床判斷，並推算出當時武漢已經有超過1,000人受到感染。

安巴雷克透露，專家組首次取得早期確診個案的13組基因序列，包括來自華南海鮮批發市場，以及與該市場無關的個案，相信結合其他患者數據，可以更準確分析早期傳播情況。他又說，期望數個月後可以再到武漢調查，但暫時未確定日期，並呼籲中國政府提供更多生物樣本，特別是兩年前當地民眾的血液樣本。

另外，世衞專家組早前指武漢實驗室洩病毒機會極微，「通過中間宿主再傳予人」則是有最大可能，又謂「冷凍食物上的病毒傳染人」也是非常有可能。不過英國《每日郵報》（Daily Mail）周日（14日）報道就指出，武漢病毒研究所曾於2018年6月為一項飼養蝙蝠籠子的技術申請專利，稱「能用人工方式培育出健康的蝙蝠」；該專利其後於2019年1月獲批，即在疫情爆發大約11個月前。

武漢病毒研究所亦於去年10月16日為一項人工繁殖野生蝙蝠的技術申請專利，明確指出該技術是用來繁殖蝙蝠，以助進行科學實驗。不過世衞專家組成員之一的動物疾病專家達扎克（Peter Daszak）去年4月曾在Twitter上稱，研究員不會留下活蝙蝠，但亦不會將牠們殺死，「所有蝙蝠經採樣後均會被放回其洞穴。這是一種保護措施，在疾病傳播方面會較為安全。」

《華爾街日報》上周五（12日）引述世衞調查員德懷爾（Dominic Dwyer），指中方拒絕向國際專家提供174宗早期病例的原始數據，專家組內的中外成員曾就此激烈爭辯。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）其後於周六（13日）表示，美國對世界衞生組織疫情源頭調查結果深表關注，亦質疑調查過程，強調調查報告必須獨立撰寫，專家調查結果不應受中國政府干預或篡改。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）周日（14日）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，倫敦與華府有相同疑慮，「他們（世衞專家組）無法獲得全力配合及所需答案。因此，我們將敦促（中方）對他們開放所有資訊，讓他們取得所有所需數據，好讓他們能夠回答關於疫情爆發的問題。我想大部分人都想聽到這些問題獲得回答。」

美國有線電視新聞網／中央社／《每日郵報》／《蘋果》資料室

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