內地近年宣揚節儉，習近平要黨政機關過緊日子。在江西，有地方部門就連婚禮嫁娶都要管，批評一農村家庭在女兒訂婚儀式上擺放巨額現金是炫富，造成社會不良風氣，網民得悉事件後紛紛表達不滿，認為官方管得太緊，而且有雙重標準。

江西鄱陽縣蘆田鄉移風易俗工作領導小組辦公室（下稱辦公室）發通報指：2月9日，在蘆田鄉洄源村民浦江女兒訂婚儀式上，枱上擺放大量現鈔禮金，被網民拍片再經抖音上傳至網絡。辦公室認為此舉助長炫富、拜金主義的不良社會風氣，在全鄉範圍內造成極為惡劣影響。

辦公室又指，洄源村委會多次提醒下，對移風易俗工作仍然重視不夠、跟蹤落實不到位，導致此次事件發生，特此給予洄源村委會全鄉通報批評並對此事全鄉黑榜（處分或批評人的告示）通報，希望各村高度重視、引以為戒。

事件一出，引起網民強烈反應，不少網民都批評官方做法，認為該農村家庭的禮金沒偷沒搶，如何處理是他們的自由；亦有網民指明星結婚同樣鋪張，卻未見官方發聲，質疑是雙重標準；但亦有網民撐政府，認為嫁女不應用金錢來衡量。

內地網友講啲乜：

一棵大樹向上跑：這錢是不是個人財產？個人有處置私人財產權利吧？擺在台面上違法嗎？所以為甚麼要動用公權通報？

晗次次：那是人家的錢，又不是偷搶來的，人家愛怎樣就怎樣，大喜日子都讓這群吃飽了撐的給搞得不開心。

檸檬餅乾星星糖果：娛樂圈明星結婚動輒幾千萬，平時穿的用的都是貴價名牌貨，按照你的說法簡直極端低俗。

娛樂圈內：有錢不低俗，拿錢衡量一切才低俗。

新浪微博／澎湃新聞網

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