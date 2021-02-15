內地官方近年大力打壓新疆穆斯林文化。有報道指，即使遠離新疆的海南島，島上不足萬人的回民也逃不過當局針對，成為打壓目標，禁貼阿拉伯宗教標語、禁學阿拉伯語、阻止女回民學生戴頭巾、刁難新建清真寺等。

《紐約時報》報道，海南島三亞回新社區、回輝社區一帶，住有不足一萬名回輝人，他們又被稱為「海南回族」，屬於遜尼派穆斯林，據說在海南島居已住了近千年。

報道訪問當地數名宗教領袖和回民，指當地官員數年前還支持他們與其他穆斯林國家聯繫，回民商店和家中也貼着阿拉伯文書寫的「真主偉大」標語。不過，現在卻要全部被「中國夢」的貼紙遮蓋。

有三亞的清真寺領袖表示，當局自2018年起限制回輝人與阿拉伯世界聯繫，要求將叫拜樓頂部的廣播裝置拆除，改放到地面、叫停含「阿拉伯」元素的新建清真寺工程等，又禁止18歲以下的兒童學習阿拉伯語。

食肆招牌、菜單也要移除「清真」（halal）食品，當局又關閉兩所伊斯蘭學校，並兩度試圖禁止女學生戴伊斯蘭頭巾入校園，但在去年9月遭回輝社區抵抗，才暫時解除「頭巾禁令」。

報道指，海南島位處一帶一路計劃「海上絲綢之路」要道，回輝人幾年前在官方鼓勵下，積極擴展與東南亞、中東的穆斯林群體交流，但現在政府政策已經逆轉。回輝人成為中共反對外國勢力和宗教運動的最新目標，中共正在抹滅這一小群離島少數民族的宗教身份，推動以漢族為核心的中國統一文化。

報道指，中國官方過去聲稱對伊斯蘭教及穆斯林社群的限制，旨在抑制暴力的宗教極端主義。這是其正當化嚴打新疆穆斯林政策的說詞，但三亞這裏幾無任何動亂。

專研伊斯蘭教在中國情況的美國馬里蘭州霜堡州立大學（Frostburg State University）教授馬海雲說，中共加強控制回輝人，已揭開所謂「遏制宗教極端主義暴力」的真面目，「背後是為了加強國家控制，是純粹的反伊斯蘭政策。」

報道指，中國官方一直否認「反伊斯蘭」的企圖，但在中共總書記習近平領導下，中國西北和中部地區的清真寺、古代遺蹟紛紛被摧毀，百萬計的維吾爾族人被關押，強迫他們放棄信仰伊斯蘭教。

《紐約時報》／風傳媒

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