內地律師梁小軍指，昨日下午5時半，收到北京大學前保安張盼成爺爺的電話，指張昐成因為網上影片，被警方帶走。「他還沒有回來。」梁小軍周一（15日）亦對《蘋果》確認張昐成被帶走的消息。

張盼成是北京大學前保安，2018年11月在北大未名湖畔錄製影片，表示他是一名在甘肅農村長大的留守兒童，以公民身份表示，反對一黨專政，要求言論自由，隨後被北京警方刑拘，反來被以「尋釁滋事罪」判刑1年半，去年5月20日刑滿釋放。

異見人士華湧在Twitter上傳數段影片，指張昐成本月10日用Telegram發出很多影片及筆記，說自己要騎單車立離家，翌日再轉發到群組，之後便無音訊。從華湧發出的影片可見，張昐成背着背包在雪中走着，指自己在甘肅省；張昐成亦有發佈影片，要求當局釋放因被指尋釁滋事罪而遭判監4年的公民記者張展。

華湧表示擔心，上傳多段張盼成自拍影片，其中一段可見他在雪中走路的他說：「暴君用刀劍棍棒審判我們，因為他怕自由像怕火一樣，他害怕一旦我們找到了自由，他的寶座就會搖晃，他就要遭殃。昂起頭來啊，弟兄們，用不著懊喪，這鐐鏈是我們驕傲的胸章。」

綜合報道

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！