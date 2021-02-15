兩岸關係緊張，各國都擔心區域局勢未來的發展。全球最重要的安全論壇慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）將在本周五（19日）揭幕，會議主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）警告，目前最有可能發生軍事衝突的地方在台灣，他呼籲歐美在中國問題上加強協調。

伊辛格早前接受「德國第一電視台」（ARD）每日新聞（Tagesschau）網站訪問時表示，歐洲不能以為世界另一角落發生的事與己無關，例如北韓無疑是核武國家，能發射逾4,000公里射程的導彈，不過，當今全球政治軍事衝突風險最高的地方在台灣。

伊辛格警告，只要大陸與台灣的衝突加劇，美國為協防台灣，派遣航空母艦前往南海，導致中國鼓勵俄羅斯出兵阻止美軍前進東亞，歐洲就會被捲進去。

伊辛格呼籲歐洲多關注亞洲的安全問題，促使南海各方節制。他強調，在中國問題上加強協調是當前大西洋兩岸的重要任務。

每年2月舉行的慕尼黑安全會議今年因疫情關係改用視像方式進行。美國新任總統拜登（Joe Biden）將在會上針對美歐關係發表演說。歐美關係在美國前總統特朗普任內嚴重惡化，拜登上任前已表達與歐盟重修舊好和合作，以因應中國挑戰的意願，故未來歐美關係發展備受關注。

中央社

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