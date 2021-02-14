有「中國版共濟會」之稱的內地超級富豪俱樂部「泰山會」，據稱上月已悄悄解散，結束其27年歷史。有內地自媒體稱，成員當中有多位科企巨頭的泰山會解散，與官方近期力推反壟斷法有關。有分析認為，中共不能容忍富可敵國的超級富豪形成秘密的會商機制，因此要出手扼殺。

內地多個自媒體早前引述泰山會成員稱，該會已於1月20日解散。「知乎」網一篇文章稱：「國家反壟斷大錘當前，這種『抱團』的所謂精英組織，圈城掠地搞圈子、設門檻、資源與訊息私通、各種商業操縱……，已經有違背市場公平競爭之嫌，所以在當下，更沒有生存的土壤了。」解散前夕該會共有16名成員，包括身兼會長的聯想集團創辦人柳傳志、身兼理事長的四通集團董事長段永基、百度董事長李彥宏、巨人網絡董事長史玉柱、復星董事長郭廣昌等。阿里巴巴創辦人馬雲2015年曾在柳傳志力邀下入會，但同年即退會並「另起爐灶」成立浙商總會，還吸納泰山會成員柳傳志、郭廣昌和史玉柱等人加入。

會長柳傳志曾帶隊訪台

泰山會1993年成立，前身是國家科學技術委員會1987年牽頭成立的北京民營科技實業家協會，首任秘書長為中共革命理論家華崗之子華怡芳，到1993年數十名成員於山東召開大會宣佈成立泰山產業研究院。據稱，取名「泰山」象徵一種「高度」，也代表它是少數可影響中國經濟走向的神秘組織。至2005年，研究院易名為泰山會，會員人數此後一直限制在16人，變成一眾超級富豪私人交流的小圈子。該會成立以來一直低調神秘，據稱每名會員身家要逾1億元人民幣（下同，約1.2億港元），新會員欲加入泰山會要經兩名會員推薦。

七常委是「唯一兄弟會」

會員成立之初達成共識：聚會不錄音、不記錄、不邀請當地領導、不見媒體、暢所欲言，也規定言談間不碰政治話題，只談賺錢和保護資產。台灣《壹週刊》2013年11月曾直擊柳傳志率領全體會員秘密遊台，在台北市北投一間不起眼的餐廳開會慶祝「泰山會成立20周年」。柳接受訪問時曾表示，泰山會一年有兩次正式聚會，缺席要繳交「請假費」，第一次請假費是1萬元（約1.2萬港元），第二次及以後請假費是20萬元（約24萬港元）。

時事評論員桑普向本報稱，中共總書記習近平已敲響警鐘要整治權貴，早已盯緊泰山會，「由始至終它要依附中國共產黨才可以生存。」他謂泰山會不屬中共黨內編制，會商以秘密形式進行，在定期聚會中交換情報，「形式裙帶風氣，拉幫結派，中共沒辦法控制。」他謂中共只容許中央政治局七常委是「中國唯一的兄弟會」，奉行「黨外無黨、黨內無派」就是要封殺言論，所有人一定要向「習核心」效忠，富豪俱樂部當然一個都不能留。《蘋果》記者