中華文化總會將主辦日本當代藝術家奈良美智特展，奈良美智昨（14日）抵達台灣，總統蔡英文還送上親簽信函歡迎，並選了經典台灣美食珍珠奶茶及朱古力小籠包送給住在防疫旅館的奈良美智。

奈良美智昨在Twitter向日本網民表示，已抵達台灣，並說台灣入境檢查非常嚴格，但工作人員非常溫柔，他在機場全身消毒後，坐上專用計程車抵達防疫旅館。

他也分享了住在防疫旅館的經驗，說旅館有專用入口，一進去就是電梯、電梯一出來就是房間。從機場開始，包括空服員，各處工作人員都穿上防護服裝，旅館員工也是。

昨天剛好是西方情人節，蔡英文貼心地送上應景又富有台灣特色的朱古力小籠包，給喜歡朱古力的奈良美智。奈良美智開心地在Twitter分享了朱克力小籠包「開箱」影片，他說，打開房門就見到主辦單位送來的珍珠奶茶和朱古力小籠包，「所以我正在吃」。

奈良美智亦在Twitter分享了蔡英文的親簽日文信函，蔡英文在信中歡迎奈良美智來到台灣，「很高興你在311大地震10周年選擇台灣舉辦特展，這無疑更加厚植台日友好的情誼，您能親自來台佈展更展現了對藝術與作品的堅持，再次歡迎您的到來。」

喜歡小食的蔡英文不忘向奈良美智推薦台灣美食，她在信中表示，「台灣除了濃厚的人情味，還有許多美味的小吃和點心，在您居家隔離的這段日子，我特地挑選了幾樣道地的台灣小點，希望你會喜歡！」

奈良美智特展由中華文化總會主辦，3月12日起在關渡美術館展出，奈良2020年在東京森美術館展出的「月光小姐」將首度在海外展出。

台灣《蘋果新聞網》

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