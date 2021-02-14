中國國家廣電總局宣佈禁止BBC落地後，香港電台發言人也表示，港台本月12日晚11時開始，不再轉播「BBC國際頻道」及「BBC時事一週」。

國家廣電總局指摘英國廣播公司世界新聞台（BBC World News）涉及中國的報道，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，決定否決其新一年的落地申請，中國的BBC World News訊號於大年初一零時即時中斷。一般相信，這是北京當局不滿BBC揭露新疆再教育營每晚也有維族女子被蒙面人性侵，以及英國撤銷中共的環球電視網（CGTN）廣播執照後的報復行為。

無論中國還是港台停播BBC，實際影響有限。BBC在中國的擴播，只要涉及敏感或北京當局不喜歡的內容，廣電總局就會停止訊號、插播其他內容或廣告，務求令中國觀眾無法收看這些片段。至於其他新聞，中國觀眾（在華的外國人、投資者等為主）可從其他非官方傳媒獲得，損失不大。同樣，港台停播BBC，香港觀眾聽眾既可從網上收聽收看，又或轉向其他外國傳媒的新聞網，甚至瀏覽YouTube等，也可獲得這些資訊。總之，BBC不能落地中國或港台停播，實際的影響有限。

不過，背後的意義就非同小可。BBC獲准在中國落地，代表的是中國想融入世界體系（歐美主導的），擺出想擁抱此世界秩序的姿態；如今收回BBC落地權，代表的是拒絕及脫離這個體系。其象徵意義就是，中國從面向世界變成與此西方主導的世界脫軌，甚至要建立另一個新的秩序體系。

至於港台的停播決定，更是香港與世界脫鈎的標誌。港台與BBC淵源甚深，其公共廣播的角色定位、架構、廣播方法及守則等，莫不是源自BBC。如今停播BBC，代表港台新定位就是去BBC化，與這家世界著名廣播機構徹底分手。這對老港台人、老港台聽眾而言，傷何以堪？

更重要的是，港台將被納入為中共宣傳機器。港台發言人宣佈停播BBC時表示，這是根據國家廣播電視總局的通報。實行一國兩制的香港，港台何時要依據國家廣電總局的決定行事？這不是明白的告訴世人，港台已無法自主，必須服膺於中共宣傳政策嗎？

停播本身已非小事，停播背後的象徵意義更關乎香港言論及新聞自由，影響極深遠！

潘小濤

資深傳媒人

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