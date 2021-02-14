語音社交平台Clubhouse熱爆全球，但美國史丹福大學互聯網觀察站指該平台存在安全漏洞，核心技術來自中國公司，可能引致用戶數據被中共竊取。Clubhouse日前回應指將審查用戶數據保護措施，並承諾三天內將推出更新版本，進一步加密數據。

Clubhouse的開發商發表聲明，指得到史丹福互聯網觀察站的研究人員幫助，發現需要進一步加強數據保護，在接下來的三天內，將推出軟件更新，增加額外加密，並計劃委託數據安全公司審查和驗證，防止用戶數據傳送到中國境內的伺服器。Clubhouse方面表明沒有開放給中國境內用家使用平台，但還是有用戶通過其他途徑下載手機程式，意味中國用戶參與的對話內容可能會洩露出去。

史丹福互聯網觀察站上周五發放報告，確認中國科技公司聲網（Agora Inc）向Clubhouse提供後台基礎架構，根據聲網權限，很可能有渠道獲取用戶的原始錄音資料，從而讓中國政府獲取相關資訊。此外，研究團隊觀察到部份聊天室的數據及音頻，被傳送到中國實體管理的伺服器。觀察站表明決定披露這些安全隱患，不僅因為有關安全漏洞容易被人發現，「而且對Clubhouse數百萬用戶構成即時安全風險，尤其是中國用戶」，亦明言如果錄音儲存在美國，相信中國政府無法獲得相關數據。

涉疆港議題 遭中共封殺

去年春天推出的Clubhouse，目前只能在蘋果手機的iOS系統上使用，近月全球用戶數量激增，當中有不少來自中國，聊天室話題涉及新疆再教育營及香港國安法等中共忌諱議題，上周已經被中國封鎖。

路透社