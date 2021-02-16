新加坡版陳同佳案有新進展。新加坡一對情侶2019年赴台灣旅遊時，在精品酒店誕下女嬰後再裝入膠袋棄置西門町一間燒肉店的廚餘桶內。台灣檢警偕同法醫解剖屍體後，發現女嬰出生時仍然活着，「非自然死亡」，由於這對情侶棄嬰後已返回新加坡，檢警多次透過司法互助渠道要求新加坡提供情侶的DNA進行比對，以確認雙親身份，但新加坡以武肺疫情肆虐為由拒絕提供。由於客觀證據指向這對情侶涉有重大嫌疑，北檢已將案件轉為「偵」字案（意指依照刑事訴訟法規定，在被告資料和犯罪事實相當確定下，即會作出偵查處理），將這對情侶控以殺人罪，生母則加控殺嬰罪，並發出通緝令。

案件於2019年2月26日發生，轟動台灣、新加坡社會，新北市新店區一環保公司職員於早上8時許從收集回來的廚餘桶發現黑色垃圾袋，隨即用刀割開，赫然發現袋內裝着女嬰屍，嚇得趕緊報警處理。警方追查發現該廚餘桶原本放置在西門町一燒臘店，翻查閉路電視紀錄發現一名金髮年輕男子在凌晨4時許拿着黑色膠袋徘徊，再丟入燒肉店的廚餘桶內。

警方追查發現金髮男就是新加坡籍的王姓男子，案發時只有23歲，他與大一歲、新加坡籍的郭姓女友，於同年2月19日搭機遊台，入住西門町一家精品酒店，26日清晨他將女嬰丟進廚餘桶後，二人當天立即退房並搭機返回新加坡。

專案小組在客房搜證時，在浴室排水渠採集到血迹、毛髮，與女嬰DNA進行比對，結果相符。由於女嬰胎盤和臍帶仍完整連結，推斷應是足月生產，檢警偕同法醫進行解剖，發現女嬰的肺泡曾經通過氣體呈現擴張狀態，顯示女嬰出生時活着，為《民法》定義的「人」，而她的死亡並非自然死亡，有可能是被裝進膠袋前已死，但也不排除是被裝入膠袋內窒息致死。

警方在閉路電視發現郭女曾挺着孕肚到便利店，而精品酒店前台也確認郭女入住時已腹大便便，但退房時孕肚突然消失。檢警認為從種種的客觀證據顯示，這對新加坡情侶涉案程度最大。辦案人員懷疑郭女可能將酒店浴室充當產房，誕下女嬰後再由男友打包丟棄。

根據新加坡《刑法典》規定，若是有預謀殺嬰，最高刑罰是判處死刑的「謀殺罪」；若是生母殺嬰，則會被處終身監禁或10年以下監禁；丟棄嬰屍最高刑罰是處以2年監禁或罰款。在台灣，若女嬰還活着就被丟棄，王男已觸犯《刑法》271條的殺人罪，為死刑、無期徒刑或最輕本刑10年以上有期徒刑，至於生母郭女則可能涉犯同法274條「生母殺嬰罪」，可處6月以上、5年以下的有期徒刑。

事發後，郭父曾接受新加坡傳媒採訪時否認女兒懷孕，堅稱她只是肥胖；郭父還提及女兒昔日曾墮胎，但當時男友並非王男，他也有嚴加斥責，郭父更強調若女兒真有到台灣產嬰棄屍，「她就要自己承擔。」王男也向新加坡傳媒喊冤說，郭姓女友從沒懷孕，案發時他從沒離開過酒店，更沒丟過東西，覺得台灣報道莫名其妙。王男的父母也說，相信兒子，若遭冤枉不排除提控。

新加坡《聯合早報》去年曾報道，棄嬰事件發生後，原本「神隱」1年多的王男，突然在IG上宣佈「求婚成功」，而求婚的對象就是郭女，二人在酒店大床上合照，郭女手捧花束，床上則點綴着汽球與花瓣排出的心形圖案，另一張照片則顯示郭女堆滿笑意切蛋糕。

台灣《蘋果新聞網》 ／新加坡《聯合早報》

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