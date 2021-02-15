台灣立法院新會期即將開始，立法院長游錫堃日前預告將啟動修憲委員會，目前收到43個《憲法》與《憲法增修條文》修正草案。朝野立委普遍認同將目前20歲才擁有的選舉權，下調至18歲。不過修憲亦須公民投票，估計要965萬票才可生效，並不容易。

須獲965萬票門檻高

修憲過往在台灣視為「不可能任務」，憲法修正案要立法院院1/4立委（29人）提議、超過3/4（85人）人出席，並一致支持提出修憲草案。半年後修正案要經台灣一半選民，即965萬人以上投票同意，才會真正通過生效。目前最有可能獲立委通過的是「18歲公民權」，目前獲台灣各政黨支持，將20歲才有投票權，下調至18歲，但分歧在於被選舉權的年齡。目前台灣是23歲才有被選舉權，立委們分別主張維持23歲、下調至20歲、下調至18歲三個方案。 有綠營立委提出修改《憲法增修條文》中有關「國家統一」、「固有疆域」的規定，因涉及主權，國民黨提議退回程序委員會。

此外，民眾黨、時代力量亦表示願意支持降低修憲門檻。無黨籍立委林昶佐提案降低門檻為「立委2/3出席」；公民複決門檻由「有效同意票超過選舉人總額之半數」降低成「有效票超過選舉總額半數，同意票多於不同意票」。比對蔡英文2020年總統大選，獲得817萬史上最高選票，距離修憲過半門檻965萬票仍有差距，相信法案通過仍然有難度。

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