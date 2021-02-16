深圳市教育局本月10日在官網發佈《深圳市教育局2021年工作要點》（下稱《文件》）指，在學生交流、師資方面，提出更多深港融合的方案，包括計劃改良大學教師招聘制度，招聘合資格的港澳籍人士，並鼓勵他們參與教師資格認定，及建立大灣區教育園區等。

《文件》共有18個方面、共68個工作要點，近5,000字的文件中，共8次提及「港澳」，第13項「啟動實施教育開放示範工程」中，對「加強深港教育交流合作」有更多闡述，包括探索建立高校、職業院校「四互」合作機制，即是教授互聘、課程互修、學分互認、文憑互授，並擬共同建立粵港澳大灣區職教培訓中心，支持深圳高水平高職院校擴大港澳招生規模；另外繼續舉行深港校長論壇、深港姊妹學校經典美文誦讀比賽等活動、推動成立包含九大子聯盟的粵港澳大灣區學生藝體聯盟、深入推進粵港澳姊妹學校締結計劃、推動深港校長教師和學生開展常態交流、保障符合條件的港澳人士在深圳入學。

師資融合方面，《文件》指「優化教師招聘制度，推進符合條件的港澳籍人士參加教師資格認定和參與教師招聘」；《文件》第10項「啟動實施國家職業教育創新發展高地建設工程」中，指深圳職業教育重視訊息職業技術學院，將建立職業教育微電子人才培養示範基地，加快推進產教融合型企業培育、示範性特色產業學院建設，推動建立粵港澳大灣區特色職業教育園區及加快建立深汕職業教育園區。

另外，《文件》指要推進高水平大學建設，爭取深圳大學、南方科技大學列入國家「雙一流」建設大學，將香港中文大學深圳分校等5所大學納入第三輪廣東省高水平大學建設計劃。

今年是中共建黨100周年，《文件》指深圳要以推動教育先行示範為主線，為「十四五」規劃開好局、起好步，以優異成績獻禮。《文件》有提及，要啟動學生綜合素質提升工程，「開展未成年人思想道德年度測評和文明校園創建工作，培育一批中小學德育示範校、校園文化精品學校和書香校園。」

綜合報道

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