路透社報道，全球最大的上市礦產企業澳洲必和必拓（BHP Group）周二（16日）指，因為主要金屬消費國中國對鐵礦石強勁需求，令鐵礦石價格居高不下，公司錄得7年來最高的上半財政年度獲利，並宣佈創紀錄的中期派息；必和必拓預料中國今年需求將保持強勁，全球其他地區的粗鋼產量也將恢復。

必和必拓是本周公佈業績的第一間澳洲礦產企業，預計礦企全數都將因創紀錄的鐵礦石價格而獲利。必和必拓上個月預測2021財年鐵礦石產量將創紀錄高位，還宣佈派發每股1.01美元（7.83港元）的中期股息，高於上年同期的每股0.65美元（5.04港元）。

截至12月31日的六個月內，必和必拓持續經營業務的基本利潤從51.9億美元（402.36億港元）增至60.4億美元（468.26億港元），但不及研究公司Vuma Financial的17名分析師針對該公司預計的金額63.3億美元（490.74億港元）。

路透社

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