中國外交部去年7月為回應西方國家對中國人權狀況的指控，發表題為《關於涉華人權問題的各種謬論及事實真相》的新聞稿，稱「在中國，任何人不可能因為僅僅發表言論就受到處罰或刑罰。極少數人出於不可告人的目的，造謠稱他們在中國『因言獲罪』，經不起事實推敲。」不過，美國之音（VOA）周二（16日）引述內地一名90後的王姓男子表示，他曾在Twitter開設「中國文字獄事件盤點」，列出從2013年至今近2,000個因言獲罪的案例，以反駁官方的說法；王男強調，他會將這份留存記憶的工作一直做下去，直到有一天自己也被消失，或者中國徹底不再有因言獲罪的那一天。

2019年10月，中共為慶祝執政70周年而舉行大型閱兵儀式，官方同期拘捕了大批「辱國人士」，只因他們曾在在網上說了幾句官方不喜歡的話，其中兩個最為荒謬的個案是，一名四川網民說：「閱兵有甚麼好看的」，另一名山東網民則表示：「祖國沒有養你，是你媽養的你」。

王男說，雖然民眾都知道中國一直存在打壓言論的情況，但上述這些個案公佈後，他才意識到當局的打壓「可能又上升到一個新的層面了」，遂決定在Twitter開設「中國文字獄事件盤點」的賬號，透過政府網站、法院判決書、官媒報道、警方社交媒體賬號等公開信息來源，並用中英雙語記錄，建成了一個從2013年至今有近2000個因言獲罪案例的數據庫；他說這些個案都是冰山一角，又形容自己生活在「牆國」，「身邊沒有一個人知道我關心政治，我必須得保證自己的人身安全」。

在王男記錄的個案中，有一些是被媒體廣泛報道的知名人物，比如曾暗示習近平是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」被重判18年的地產大亨任志強、接連發表批評當局文章被革職的前清華大學教授許章潤、及聲援多位良心犯被起訴「非法經營罪」的出版界「俠女」耿瀟男等，但更多的是一些鮮有人關注的小人物，甚至連名字也沒有留下。王男認為，這些人不應該被遺忘，「很多案例放在其他國家都會是頭條新聞，但是在中國，它只是一個數字，只是簡單的千分之一、萬分之一。這個群體太龐大了，我希望盡我可能，讓世界知道他們。」

王男又批評中國外交部公然說謊，「一定要讓世界知道中共對言論的打壓，對人權的迫害是系統性的，並不是幾個簡單的案例」。他表示，覺得自己「已經沒有回頭路了」，「我必須一直做下去，不管結果怎樣。因為我知道，即使我停下來了，就算我把這個Twitter賬號刪除了，未來被迫害的風險還是大大存在的。我寧願被他們迫害也不願停下來」，強調會將這份留存記憶的工作一直做下去，直到有一天自己也被消失，或者中國徹底不再有因言獲罪的那一天。

美國之音／新浪微博／Twitter

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