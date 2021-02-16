中國官方提倡「就地過年」，帶動了內地的牛年春節電影票房，截至今日上午，今年總票房已突破100億元人民幣（下同），總觀影人次達2.29億，總場次超1,600多萬。

中國電影家協會副主席尹鴻表示，今年旅遊流動減少，親戚、朋友、同學假期需要娛樂消費需求，且電影類型比較豐富，加上票價大幅度提高，帶動了內地電影市場。另有業內人士指，今年票價漲價幅度較大，所以票房相對往年有一定增加。提高票價是全國影院自發，因為戲院方面覺得，再不漲價就可能影響正常持續經營能力。

今年春節檔期有《唐人街探案3》、《你好，李煥英》、《刺殺小說家》、《侍神令》、《人潮洶湧》、《新神榜：哪吒重生》及《熊出沒·狂野大陸》7部賀歲片；其中，《唐人街探案3》以佔總票房一半排第一，《你好，李煥英》以19億元排第二，第三名《刺殺小說家》的票房，也達到4.1億元。

澎湃新聞網／新浪財經

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