世衞（WHO）專家小組前往湖北武漢市，追查武漢肺炎疫情起源後，質疑前年12月武漢已有逾千人感染，但官方並沒有公佈；當地人在農曆新年前買花祭奠去世親人導致全城鮮花斷市，亦引發外界對武肺疫情真實死亡人數的質疑。自由亞洲電台報道，根據湖北省民政廳資料，去年首季，湖北全省就有逾15萬老年人突然從津貼名冊上消失，官方不但拒絕解釋，同時亦嚴禁媒體和民間人士對殯葬資料進行統計。

報道指，近日有當地學者和媒體人梳理湖北省民政廳的官方資料後發現，官方公佈的殯葬資料顯示，湖北省去年全省火化遺體數量出現了較大幅度的增加。

關注事件的NGO人士劉俊指出，他早前判斷死亡人數至少是官方公佈的4,636人的5倍以上，即至少23,180人，但現在看來是遠超他原先的判斷。但現在任何人試圖去探尋真實資料，都可能被抓。

劉俊說：「我當時認為至少是隱瞞了5倍，那可能還是我這裏不太嚴重吧。因為我生活的這個地區在武漢市算偏的地方。可能在漢口哇，在中心部位的話，更加的多一些。因為我們根本就沒有機會去求證這個事情，求證的人都關起來了。這些東西我們都要把它記下來吧，有朝一日盡量的還原一個真相。」

劉先生還表示，根據民政廳老齡津貼資料可以作為一個重要參考，同時也間接印證英國方面去年批評中國隱瞞疫情的實際規模。他認為，無論是民政廳看似無意間發佈的老人津貼資料，還是武漢媒體報道的所謂鮮花斷市只是市民報復性消費，都可以看成是在高壓下的一種變相抵抗。

劉俊說：「這是個蠻重要的事情吧。看來民政廳是在給英國的資料提供一個支援吧。本地人吃了這麼大的虧，怎麼能夠放棄呢？所以總有一些人，他們願意把事情曲折的，委婉的表達出來吧。這應該是這麼回事。包括這次花的事，買不到花的話，這個事可能是一個合謀，就是說我們湖北本地的媒體不是不知道大家買的是給死人的花，但是，他又不能寫出來，他就把這個現象故意做一個正面報道，然後就讓我們這些自媒體明白地把這個事情點破。」

湖北省民政廳的資料顯示，去年首三季全省一共火化遺體近41萬具，而2019年及2018年同期，火化遺體分別是374,000多具及360,000具。但殯葬資料一直被官方視為國家機密，該資料的真實性存疑。

從民政廳公佈的所謂針對80歲以上老人（神農架山區75歲）的津貼資料顯示，去年首季，該省就有多達15萬名老人，突然從老年津貼名單上消失。

一位不願透露姓名的學者指出，無論是全國還是武漢，老齡化都越來越嚴重，老人數量每年都在增加，但湖北民政廳的老人津貼資料出現斷崖式下降，這本身就不正常。他同時指出，這僅僅是涉及80歲以上老人的情況，而細分的統計資訊被嚴密封鎖，疫情的全貌就更無法被外界所知。

自由亞洲電台

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