兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，周一（15日）新增16宗確診個案，全部為境外輸入個案，分別是廣東8宗、上海5宗、陝西2宗、四川1宗。大陸累計確診89,788宗，4,636人死亡。台灣累計確診937宗，死亡9宗。

位於河北省石家莊市裕華區和藁城區邊界的恆大綠洲社區，因行政上屬於藁城區管轄，受疫情波及而長期被封鎖。部份地區至今已封40多天，進行過4次核酸檢測，卻一直未有發現確診病例，但當局「一刀切」封區，令當地居民生活受到嚴重影響。不少居民在微博批評，當局「懶政」，未有考慮當地人上班及出行需要。不過，當局昨日公佈，藁城確診一宗病例。

網上有片段拍到，多名業主於本月7日趁政府人員在場，打算向其要求解封，惟雙方其後卻發生衝突，場面混亂。

有微博用戶表示：「小區（恆大綠洲）一下子火了，憋了這麼久，人們還是爆發了。感覺小區今天也沒有在鬧事，也沒有甚麼起義，只是有人有訴求一直得不到答覆，有人急需藥物，有人急需給孩子買奶粉，有人也許真的是因為房貸車貸壓的喘不過氣了吧，這裏面估計真的會有湊熱鬧，起哄的！沒有政策，只有居家隔離四字，讓人們看不到希望，讓人們感覺到了絕望，臨街的小區，公司都早早解封，開工了，這人們也就再也按捺不住了吧！」另外亦有人促請政府考慮恆大綠洲的實際情況，「對藁城區重新科學防疫，精細分區，將恆大綠洲評為低風險區域，解除封閉，讓恆大綠洲的業主也能過上一個歡樂祥和的春節。」

在廣東省新增的8宗境外輸入個案中，有2宗來自非洲剛果民主共和國，2宗來自尼日利亞，2宗來自阿聯酋，其餘2宗分別來自加拿大和泰國。上海新增5宗境外輸入個案，全部均為中國籍，其中1人來自美國，2人來自法國，2人來自日本。北京則連續17天無本地確診病例。

截至周一下午6時，內地仍有3個高風險地區，包括黑龍江省哈爾濱市利民開發區裕田街道、哈爾濱市呼蘭區蘭河街道及吉林省通化市東昌區16個小區，另外有5個中風險地區，包括河北省石家莊市藁城區全域、黑龍江省哈爾濱市呼蘭區建設路街道、哈爾濱市道外區永源鎮、綏化市望奎縣全域及上海市浦東新區高東鎮新高苑一期小區。

國家衞健委／新浪微博／新浪新聞／北京日報

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