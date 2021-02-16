「速遞員與狗不准入內」？上海近日爆出一宗保安員疑歧視速遞員事件，保安員禁止穿速遞外套男子進入商場，引發爭議。

事主張先生向內媒表示，上周六（13日）到上海南京西路新世界城打算買情人節禮物，但遭保安員無禮對待，要求他必須脫去速遞公司外套，方可入內。

張先生指自己當時是以顧客身份到商場購物，質疑脫去制服的要求是職業歧視，與保安員出現爭執，又要求對方如敢在大門貼上「閃送（一間速遞公司）員與狗不得入內」的牌，保證自己以後不會進來，否則會叫更多速遞員到商場。

涉事保安員之後召來更多同事，攔阻張先生進入。最終要商場負責人到場才為張先生解圍。張先生強調，不要求進場賠償，但要求得到尊重和道歉。

有內媒曾致電涉事商場客服查詢，對方承認確有規定不准速遞員、外賣員進入商場，但指農曆年後或會變更規定。

不少網民指出，內地不少商場也有類似規定，或要求速遞員、外賣員由指定通道進入，禁走正門，認為是輕視他們的職業，違背公共場所自由進出的原則，「這屬於歧視了吧！消費者穿甚麼難道還要規範嗎？」「 太不尊重人了」、「保安職業很高尚嗎？」不過，也有人認為在疫情下要求快遞、外賣在門外交收可以理解，甚至有人懷疑當事人是「拍片騙流量」做宣傳。

新浪微博／《新京報》

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