農曆新年派利是是中國傳統，除了江蘇有少年表演磕頭碎核桃討利是之外，山東一名阿姨向外甥女表示，磕一個頭可獲100元人民幣（下同，約120港元）利是，結果外甥女連磕十多個都不停，嚇得阿姨連忙制止，最終外甥女聲稱磕了16個頭，阿姨要給一封1,600元（約1,921港元）的大利是，較預算多出1,000元（約1,200港元）。有網民認為，外甥女太現實，不懂禮數，批評父母沒好好教育她。

磕頭派利是一事發生於山東淄博，年初二（13日），齊女士帶着女兒回娘家拜年，阿姨手拿百元鈔票，對外甥女說，向她拜年磕一個頭給100元，女孩一聽就立即跪在地上向阿姨磕頭，阿姨原本還挺受落，但見外甥女不消30秒已磕了十多個，連忙蹲下來扶起外甥女，後者停下來時，阿姨已嚇得雙腳發軟坐在地上。最終外甥女自稱磕了16個頭，令原本只準備付600元 （約720港元）利是的阿姨，超出預算，要額外多給1,000元。

有網民認為，現場氣氛歡樂，證明大家只是圖個開心；亦網民調侃，阿姨是搬起石頭砸自己的腳，感慨1,600元是很多人半個月工資；部份網民就「錯重點」，希望能夠獲介紹認識阿姨，更豪言不怕過年派大利是，惟部份留言指小女孩太現實，「為了錢甚麼都能做」，亦有網民指摘小女孩缺乏教養，是父母之過。

新年期間向長輩磕頭，是山東傳統習俗，當地很多農村地方仍保留磕頭拜年的習俗，大年初一天還未亮，吃完早飯，家族中所有男子和兒媳婦等都要給族中年老長輩磕頭拜年，表達感謝父母養育之恩，祝願父母健康長壽。

漩渦視頻／新浪微博

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