世衞專家組成員經過武漢28日調查後，預計近日將會就病毒溯源總結性報告達成共識。但澳洲天空新聞主播Sharri Markson點名指，3名赴華的專家組成員與中國官方機構有關連，因而損害了公眾對調查的信心，又認為需要獨立、持開放態度的科學家去調查病毒起源，「而不是那些被中國政府認可的科學家」。其中被質疑的荷蘭病毒學家吉柏曼斯（Marion Koopmans）回應指，報道純屬陰謀論。

被點名的，除了吉柏曼斯，還有專家組組長安巴雷克（Peter Ben Embarek）、以及多次接受傳媒訪問時都對中國讚好的達扎克（Peter Daszak ）。

其中安巴雷克被指於2017年接受中國食品科學技術學會和國際食品科技聯盟頒發的科學精神獎，而達扎克於2018年在Twitter個人賬號表示，自己與中科院武漢病毒研究所研究員石正麗在蝙蝠研究上長期合作，吉柏曼斯則是廣東省疾控中心的科學顧問，其個人簡歷至今仍可在疾控中心官網上見到。

Sharri Markson在節目中提到武漢病毒所仍未公開它的情況，首70個感染武肺病毒的病人詳細信息亦未披露，也沒有任何關於零號病人的資料。

她又指，武漢肺炎在全球造成超過200萬人死亡，世衞追查病毒起源最重要是獲得公眾認同，惟3名專家與被調查的國家有關連，則有損公眾的信心，她認為需要獨立、持開放態度的科學家去調查病毒起源，「而不是那些被中國政府認可的科學家」。

吉柏曼斯則在個人Twitter回應指，有關報道屬「陰謀論」，反問「我為廣東省疾控中心的科學顧問，所以我就成為了『為中國政府工作的人』」，她又語帶諷刺地表示，自己也曾為歐盟和美國政府工作。

Twitter／澳洲天空新聞

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