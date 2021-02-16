2014年的情人節，有電視台記者在花墟踢爆一位男士買兩束鮮花，結果要落荒而逃。在大數據盛行的內地，民眾除了可以送花表達愛意，還可以在2月14日當天，經微信收發520元人民幣（下同，約624港元）的利是，因為「520」諧音有「我愛你」的意思。惟微信連用戶發出或收到多少封520利是都有紀錄，令用戶擔憂私隱問題。

微信今（16）日公佈情人節當天的利是收發數據，當天有單一用戶最多收到520利是逾200封，單個用戶發出最多520利是的則超過150封，而男性發520利是的數量是女性的3.5倍，女性收520利是的數量是男性的3.9倍。收到和發出最多利是的城市排名前三都一樣，分別為上海、北京和深圳。

單一用戶最多收到逾200封利是，等如單日進賬逾10萬元，雖然數據無詳細說明用戶收發的利是甚麼人，但有網民就質疑「收到這麼多利是的肯定不是同一個人發的吧？」亦有網民慨嘆，自己連5.2元（約6.2港元）的利是都沒收到。

值得留意的是，2月14日發出的520利是中，尚有超過123萬個還未被領取，被網民視為有123萬次表白失敗。

內地網民講啲乜：

珠海房產小袁：發紅包實際是當代年輕人價值觀扭曲的體現。

一見生財20170：這是公佈出來的數據，沒公佈的後台能具體到連身份證號都知道？

身不由己的努力：統計這個意義何在？有徵求過用戶的個人同意嗎？隱私保護知道嗎？

不刮胡子就不帥：不知道以前賴小民要發多少個？

Leon北京站：發錢就浪漫嗎？這是甚麼價值觀？

澎湃新聞網／新浪微博

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