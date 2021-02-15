「中國最後一個原始部落」雲南翁丁老寨年初三（14日）發生嚴重大火，令這座擁有超過400年歷史、放滿佤族的茅草屋村寨幾近付諸一炬，只餘數座沒被燒毀，有老人痛心「像失去一輩子的家」。不過由於村寨居住的村民不多，當局指無人受傷，起火原因待查。

根據現場片段，一座座茅草屋陷入火海，濃煙直竄天際，部份房屋燒剩焦黑的木框架。事發於周日下午5時，當局出動1,068人、23輛救援車輛參與救火，大火直到晚間11時才撲滅。官方通報指，事件中無人傷亡。

「一小時焚毀」 僅剩數戶

「寨子燒毀，東西都沒了，105戶房子，現在只剩三四戶沒被燒毀。」翁丁村老寨寨主楊先生表示，火災發生時，他在現場救火，但因為房子是木頭和茅草結構，當時風大，火勢兇猛，加上消防車無法進村和水源問題，村民和消防員撲火已經來不及，他只能安置村民，避免大家受傷。楊先生感慨，自己有兩間屋被燒毀，家裏甚麼東西都沒拿出來，「我們一磚一瓦建起來，辛辛苦苦置辦東西，一個小時就不在了，想想現在人全身都軟了」。目前受災的部份村民，被集中安置在附近一間酒店。

翁丁村老寨位於雲南臨滄市滄源佤族自治縣，有近400年的建寨歷史，是中國保存最為完整的佤族村落。老寨原先有105戶、471人，不過自2004年發展旅遊後，當地政府重新選址建立一個新村，並讓村民搬遷到新村，當時曾遭到村裏一致反對。不過經歷八年抗爭，村中大部份年輕人都選擇了妥協，現時起火的村已很少人居住，只剩下一些老人家仍在古寨。新村房屋為混凝土結構，離老寨有一定距離，未受大火影響。

網民質疑放煙花肇禍

對於起火原因，有網民質疑是否與新年放煙花引起。翻查資料，翁丁寨在2012年曾因「取新火」儀式發生火災。「取新火」是當地傳統，因佤族很崇拜火，每家必有一個火塘，火塘的火自新年取火後，就要讓火種保存下來，不能熄滅，直到來年新年。

一直致力於保護古村落的雲南省環境科學研究院工程師歐陽志勤稱，翁丁村是獨一無二的存在，2013年起已有針對老寨防火的項目，但料不到還是發生了大火，形容此次的損失「無法估量」。內媒發現，就在兩個月前，翁丁村曾展開滅火救援應急演習，以提升相關職能部門與消防隊伍之間的反應處置能力。

觀察者網/紅星新聞