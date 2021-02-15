曾因錄製反對中共獨裁影片被判監一年半的北京大學前保安張盼成去年5月才獲釋，近日疑因發佈呼籲人民昂首爭取自由及要求中共釋放公民記者張展的影片，再被公安帶走。內地律師梁小軍確認前日收到張盼成爺爺的來電，指張盼成因為網上影片，已被警方帶走。

曾因「尋釁滋事」囚年半

異見人士華湧近日在Twitter上傳數段影片，指張盼成上周三（10日）以Telegram發送多條影片，說自己要騎單車離家，翌日再轉發到群組，之後便無音訊。曾為張盼成好友作辯護的梁小軍前日也在Twitter稱，當天下午5點半，張盼成的爺爺打來電話，說張盼成因為網上的影片被當地公安帶走。梁小軍昨對《蘋果》確認張被帶走的消息，但現在還未能掌握情況，要等消息。

在其中一條張盼成發佈的影片中，他在雪中邊走邊說：「暴君用刀劍棍棒審判我們，因為他怕自由像怕火一樣，他害怕一旦我們找到了自由，他的寶座就會搖晃，他就要遭殃。昂起頭來啊，弟兄們，用不着懊喪，這鐐鏈是我們驕傲的胸章。」另外還有影片是要求中共釋放被指尋釁滋事罪而遭判監4年的張展。今年26歲的張盼成是北京大學前保安員，2018年11月在北大未名湖畔錄製影片，以公民身份表示反對一黨專政，要求言論自由，隨後被北京警方刑拘，後來被「尋釁滋事罪」判刑一年半。

Twitter/《蘋果》記者