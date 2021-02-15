日本女聲優茅野愛衣上周四（11日）在其常駐的廣播節目《工作之餘祈願》（第152回）中，自爆當日曾參拜靖國神社，並形容靖國神社是個「讓人心情好的地方」，引起內地網民強烈不滿，揚言要抵制她參與過的作品，更要求短片分享平台「嗶哩嗶哩」（Bilibili，俗稱B站）將她的作品下架。有香港動漫迷向《蘋果》指出，茅野愛衣人氣高企，料內地網民的抵制，對她不會構成太大影響。時事評論員劉銳紹認為，事件的破壞力與持續性，端視長期利用狹隘民族主義情緒的官方態度，但長遠對涉事聲優的影響，仍由市場力量決定。

茅野愛衣曾為多部日本知名動畫如《無職轉生：到了異世界就拿出真本事》（《無職》）、《魔法禁書目錄Ⅱ》、《齊木楠雄的災難》、《罪惡王冠》及《刀劍神域》等配音，在中國擁有不少粉絲。她上周四在節目中表示，工作地點在靖國神社附近，因為有空閒時間，遂決定前往參拜；她形容靖國神社是個「讓人心情好的地方」、「讓我們好好鞠躬行禮」。

事件引起內地網民強烈不滿，有人揚言要抵制她所參與過的作品，亦有人要求B站將她的作品下架，「本來是粉絲，但去靖國神社無法接受，向中國人民致歉！向二戰中國受害者致歉！」「不管茅野愛衣的配音多麼優秀，她既然參拜了靖國神社，那就要為自己的行為付出代價，你不能一邊賺中國人的錢，一邊做一些傷害中國人的事」、「靖國神社是供奉戰犯的地方，這是嚴肅的問題。事件在中國社交媒體上發酵，會給茅野相關的作品和今後的工作帶來負面影響」。

該廣播節目現仍正常更新，不過涉事短片已經下架，相關帖文亦已被刪除，茅野愛衣暫時未作任何回應。

有網民分析指，由於茅野愛衣很多作品版權都屬於B站，假如全面封禁的話，「那B站肯定是最大的輸家」。而B站早前亦捲入《無職》一系列風波，事緣B站早前取得該齣動畫的播放權，並於上月11日晚正式播放，故事講述34歲男主角死後在異世界以嬰兒身份重生，且保留有前世記憶，惟當中有不少情節被指「嚴重侮辱女性」，例如男主角會意淫自己母親、家中女僕、與父親出軌的女僕等。

擁有近千萬粉絲的知名動漫評論影片製作人「LexBurner」本月1日曾狠批《無職》，宣稱觀看《無職》的都是下等人，「我對了解一個廢物的心理成長完全沒有興趣」，有關言論引起B站用戶反感。B站其後宣佈將該動畫下架，並封鎖「LexBurner」的賬號。然而事件繼續發酵，有網民指B站存有大量物化女性的內容，大批女性用戶遂宣佈抵制B站，其後內地女性衞生用品公司蘇菲、化妝品品牌悠珂思等亦宣佈終止和B站合作，稱堅決反對和抵制對女性以任何形式的侮辱性行為及言論。

動漫愛好者Daniel Lau對《蘋果》表示，茅野愛衣是日本當紅女聲優，加上真人身材豐滿，吸引不少香港粉絲關注；她曾為動畫《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》的妹妹型角色「白」配音，又曾為《刀劍神域》的大姐姐型角色「Alice」配音，可謂相當全能。Daniel Lau又說，茅野愛衣人氣頗高，相信中國網民的抵制，不會對她有太大影響。

熟悉內地時政的時事評論員劉銳紹則向《蘋果》表示，內地官方為鞏固執政，長期鼓動狹隘民族主義，培養民眾自豪感和方便推動對日政策，但「必然（周而復始）產生類似的情緒碰撞」。

他認為，民間出現類似的抵制時，毋須過份着重部份小粉紅的激烈反應，「關鍵在官方態度」，官方政治利用完後，「熱潮一過反應便會不同」，不會因小粉紅吵鬧令事件單向發展，只要官方不介入，最終也由市場力量決定被抵制者能否在內地市場繼續生存。

《蘋果》記者／環球網／搜狐

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