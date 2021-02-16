英國有議員和政要早前呼籲國家運動員抵制2022年北京冬奧，自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）更直言中國正發生種族滅絕，冬奧將成為北京的政治宣傳工具。《環球時報》總編輯胡錫進在微博質問：「腦子進水還是裝天真？」

胡錫進直接點名戴維，稱他惡意抹黑中國並破壞北京冬奧會之舉，指自己發推特斥責，寫道「抵制2022年北京冬奧會不受歡迎，不會得到廣泛支持。國際奧委會（IOC）和運動員都會反對，中國將嚴厲制裁任何響應這一呼籲的國家。」戴維向中國駐英國大使館寫信，要求澄清胡說的「制裁」是甚麼意思，胡錫進指，戴維「大概覺得被回嗆沒面子」，聲稱如果中國採取制裁，那將是「國際霸凌」，並會「極大損害中國在世界上的地位」，胡說「真是不知道這個議員是不是腦子注水了，他是真二還是裝天真。」

胡錫進指，相信英國不會抵制北京冬奧會；中國作為東道國，哪個國家破壞北京冬奧會，中國制裁它將是替天行道，「相信中國人民屆時一定會堅定站在那樣做的中國政府身後，世界人民也必將支持中國，懲罰把奧運篡改成地緣政治舞台的邪惡勢力。老胡希望中國駐英大使館不要搭理這個戴維。輿論中的事情，讓我們在輿論場上解決好了。」

中國十分重視北京冬奧，國家主席習近平曾多次親自視察場地。

環時網／新浪微博

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