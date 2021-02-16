深圳證券業協會疑爆「#MeToo」醜聞，該會常務副會長兼秘書長、深圳證監局監管幹部李鵬，遭前女員工舉報，指對方以辭退來逼她發生性關係。深圳證監局紀委證實已收到相關舉報，正在調查。據了解，李鵬已在去年下半年被免去秘書長職務。

內地近日流傳一封實名舉報信，信件落款時間是去年10月16日。張露撰寫的舉報信指，在法國排名前五商學院碩士畢業後，於2019年8月考入深證協，但未簽僱傭合約。至去年3月，張女稱在未有犯錯下，遭李鵬要求離開深證協，她拒絕後便被減薪（由稅後逾萬元人民幣，跌至6,000元）、強制放假。

同年5月，張露自稱被李鵬要求去到無第三者的辦公室內，先指她不適合深證協的工作，繼而說「你身上哪裏最好看」、「你幫我按摩一下」等話，最終強迫她與其發生性行為。之後，張露便獲協會簽訂僱傭合約。

張露承認，簽約後仍多次與李鵬發生性關係，「在下班後開車送我回所租住的公寓，然後與我發生性關係，並在晚上離開」。至去年7月，張女不堪壓力離職，但李鵬仍不斷糾纏，她遂決定實名舉報。聲稱懷疑患上抑鬱症的張露表示，希望通過舉報，「糾正自己的人生軌道，明辨錯誤是非」。

舉報信近日在內地網絡流出，鳳凰網財經接觸到張露，據她表示，去年舉報後，深證協某副秘書長將舉報信告訴了李鵬。李鵬之後向張女表示，深圳證監局想把事件壓下，又給予了她1.5萬元人民幣。

張露指，去年10月29日到了深證監做筆錄，但未被問及「李鵬是否逼迫」、「是否因為權力關係發生性關係」等，令其有被算計感覺。

去年12月，張露到深證監介紹的證券公司任職，但不久後感後悔，對深證監未按承諾調查事件及懲處李鵬感痛苦，於是在今年1月初再向深證監補充事件資料及要求重做筆錄，但一直未獲理會。

李鵬則向另一內媒反駁，聲稱遭污衊和誹謗，指他目前仍歸屬深證監。

事件發酵在網上發酵後，深證監紀委昨日（15日）表示，正調查事件，如確認屬實會依規依紀處理。據指，李鵬已在去年下半年被免去秘書長職務，原因未明，目前由葉熠斌主持協會日常工作。

鳳凰網財經／券商中國

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