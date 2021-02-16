雲南臨滄市「中國最後的原始部落」翁丁村佤族村寨年初三發生大火，有400年歷史的茅屋只燒剩幾棟。當局周四（15日）下午，准許部份村民回到災後的家中，可見錯落有致的茅屋全變成焦黑的木枝。翁丁村寨主楊建國指，起火的房屋無人居住，疑有人回家收拾時留下零星火種，因為晚上風大吹起火舌，他就住在這房的20米外，發現大火時馬上拉消防喉救火，可是「我們就把水開了，才噴了一下就沒了……沒水就逃命。」另一名村民蕭先生指，翁丁村平時的生活水及消防喉的供水，都是來自同一個儲水池。

蕭先生指，事發時他正好在家裏做飯，聽到好多人在大叫「起火了！」就趕緊跑出來，已經看到火勢燒到最先起火的住家的屋頂，就馬上拉消防喉救火，「用了差不多10多分鐘水突然沒了，救不了了，（火）已經跑（蔓延）到第二家了（楊建國家）。」蕭先生直說：「開了好幾個頭（消防栓）它水壓力不夠噴，所以水很少，救不了火。」

翁丁村村委會副主任蕭金芳表示，翁丁村寨最高處有3個水池，可儲山泉水3000立方米左右，由兩根水管相接，為消防喉和住戶供水，「3個水池連２大水管，好幾個消防栓，有30、40個吧」，指水池以前一直是滿的，過年時可能只達「基本滿」，又指「如果生活水不夠用的話，就會接着用消防水池的水。」

蕭先生引述其他村民指，天氣越來越乾燥，聽說有人年前去看過，水池裏也沒水；指本月8日清晨村內也發生過火災，幸好村民及時發現救熄。

有內地網民質疑，內地很多設施都是政績樣子工程，「消防栓沒水他們只是擺個消防栓起震懾警示作用！ 」希望當局可查明事由外，也重視消防安全。

內媒報道指，仍居住於老寨的17戶村民目前被安置到酒店。事件仍在調查中。

新浪微博／《新京報》／《北京日報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！