內地偶像劇《撲通撲通喜歡你》中，因男主角指女主角換上洋裝後的樣子「像菲傭」，被指涉辱菲律賓人。影視平台愛奇藝發聲明道歉，並已將節目下架。

事緣一名菲律賓網民9日在Twitter分享《撲通撲通喜歡你》劇中截圖，男主角指女主角穿上洋裝後「像菲傭」，該網民寫道，對菲律賓人來說，這句對白「非常冒犯且不尊重人」。截圖隨後在Twitter被瘋傳，不少菲律賓網民紛紛表達憤怒。在影劇資訊網站MyDramaList上，有不少網民留下負評。

愛奇藝其後在一份發給菲媒體的聲明中表示：「我們意識到，對已獲我們授權的節目《撲通撲通喜歡你》中一個場景的反應愈來愈强烈，抹黑了菲律賓海外工人。我們無意冒犯我們的菲律賓訂户並使他們感到不安，我們很抱歉。該節目已被撤下，我們將繼續努力，確保此類事件不再發生。」

菲龍網 / 《菲律賓商報》

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