中國4艘海警船近日先後闖入釣魚台海域，其中有船艦疑似配備艦炮，更嘗試接近日本漁船；日本外務省其後於周二（16日）向中國政府提出嚴正抗議，要求海警船迅速離開。據《日本時報》（The Japan Times）報道，這是中國授權海警執法時對外國船隻動武的《海警法》於本月1日實施後，首次將武裝船艦駛入日本海域。

日本第11管區海上保安本部表示，周一（15日）中午過後，有2艘中國海警局的船隻進入釣魚台附近海域，至周二（16日）凌晨約4時30分，又有另外2艘中國海警船闖入，其中1艘更疑似配備艦砲；由於該4艘海警船嘗試接近日本漁船，當局遂決定在漁船附近配置巡邏船，加強警戒。

日本政府發言人兼內閣官房長官加藤勝信當日在記者會上表示，中國海警船的活動違反國際法，強調對此感到很遺憾，「完全無法容忍」，並透露日本政府已透過外交管道向中方表達嚴正抗議，並要求中國海警船立刻駛離。這次是今年以來，中國船隻第7次進入釣魚島附近海域，其中4次是在中國《海警法》實施後發生。

不過，日媒並沒有交代，該艘疑似配備艦炮的海警船舷號。根據公開資料顯示，中國的萬噸級海警船，如2901、3901、3902，均配備了不同口徑的火炮。其中，3901及3902更安裝了76毫米重型火炮。

另外，中共解放軍近日頻頻侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），加上中方在南海「填海造島」，令南海局勢加劇緊張；台灣行政院海洋委員會海巡署日前特別宣佈，東沙島、南沙太平島將分別在下月1日及23日實施本年度第一季的軍事演訓，執行環島海域對海實彈射擊。

由於去年曾傳出中共解放軍將要在南海進行「奪島」，因此目前台灣東沙島及南沙太平島已有海軍陸戰隊官兵移地訓練與駐防。海巡署表示，3月的軍事演訓亦將是海巡署與海軍陸戰隊本年首度執行聯合軍事演練，確保未來若遭受中共威脅，有足夠的防衛戰力對抗。

負責實施軍事演訓的海巡署東南沙分署強調，東沙島的演訓時間是在3月1日上午8時至晚間21時止，而南沙太平島的演訓時間則為3月23日上午8時起至晚間20時止，敦促轄屬漁民及漁船於上述期間出海時，應避開實彈射擊之危險區域。

《日本時報》／台灣蘋果網

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