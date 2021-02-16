中國去年因為澳洲要求調查武漢肺炎的起源而令雙方交惡，中方向從澳洲入口的紅酒、龍蝦等商品徵收額外關稅，內地民眾口頭上聲稱支持國家，抵制澳洲的葡萄酒等產品，不過身體最誠實，有人在海南省的超巿發現與澳洲彭福酒莊（Penfolds）名字相似的A貨澳洲酒出售，亦有微博美食博主表示，國內的澳洲紅酒供求失衡，部份澳洲酒已被炒至歷史高價。

發現A貨澳洲酒的男子是前TVB明珠台記者霍炳宗（Patrick Fok），他於情人節當日在Twitter指，在海南一間超巿發現有「Benfolds」和「Penfunils」兩隻牌子的葡萄酒，酒身標籤寫上「Wine of Australia」，但霍炳宗質疑自己在澳洲從未見過這兩個牌子的酒。

由於Penfolds是澳洲歷史最悠久、規模最大的酒莊之一，過去一直是中國不法分子偽冒的目標。今年1月，中國警方曾搗破一個偽冒Penfolds品牌的製造假酒集團，在上海、廣東、江蘇及浙江等地都發現集團的製造和銷售點。經調查發現，該集團已運作逾3年，獲利達到2,600萬澳元（約1.56億港元）。Penfolds母公司富邑葡萄酒集團（Treasury Wine Estates）發言人指，中國警方檢獲的假酒酒樽，看起來跟正版的沒有分別。

微博美食博主「吃酒ChiJiu」則在帖文中提到，中澳外交磨擦讓眾多澳洲葡萄酒銷量急劇暴跌，但同時讓Penfolds這些酒款被推上歷史高價，一瓶「Penfolds 407」紅酒索價1,000元人民幣（約1,200港元）。「吃酒ChiJiu」指中國不讓澳洲酒進口，造成短暫供需失衡，因為中國市場對Penfolds紅酒需求依然存在，國內供應量卻急劇下降，外面的酒又進不來，造成Penfolds價格急劇飛漲，背後還有一幫Penfolds商家推波助瀾。

不過「吃酒ChiJiu」預計，Penfolds酒價高企屬短暫性，因為去年底中國與15國簽署的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效後，中國和澳洲已在自由貿易區範圍內，不應該設置貿易壁壘，一旦關稅取消，價格就會回落。

新浪微博／Twitter

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