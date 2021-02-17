農曆新年，收到利是相信是小朋友或未婚者最開心的事。內地有網站近日公佈一個利是調查報告，結果顯示，大部份人每年收到的利是金額合共不超過5,000元（人民幣，下同，約6,000港元），上海、北京派利是內地豪客，金額為內地首兩位，平均單筆金額分別達到1,009元和910元（約1,200至1,100港元）。

調查顯示，利是平均單筆金額最高的是上海，達到了1,009元，是所有地區中唯一的「千元大包」 ；北京以平均單筆金額910元位列第二，浙江、江蘇、四川則位列三至五位。廣東利是平均單筆金額僅281元（約342港元），低於大多數省市，比排最後的天津市278元（約338港元）和廣西230元（約260港元）高一點。

對於利是錢是否屬於小孩，數據顯示，只有20.3%的孩子認為是完全屬於自己；39.2%的人認為利是錢應該交給父母，用於學費、給其他孩子壓歲錢等用途。超過五分之一的人覺得不應該交給父母，因為自己也有想買的東西。

調查指，40.3%的受訪者表示把錢存了起來；但也有36.7%的受訪者表示「不知道爸媽拿去做甚麼了」。由於疫情，拜年的活動大量減少，在還能收到利是的受訪者中，41.2%的人收到的利是比往年少很多，27.9%的人因為疫情沒收到利是。不過，有30.9%的人收到了微信電子利是。

對於甚麼資格能收利是，將近一半的受訪者在工作之後便不再收壓歲錢。有些家庭則是以結婚為分水嶺，只要單身就有資格收利是。從年齡上看，30歲為派利是的門檻，在調查中，年齡在30到40歲的人，不收但要派利是的比例為61.6%，而25到30歲的人中，這一比例僅為25.5%。

《北京日報》

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