加拿大周一（15日）發起一項獲全球58個國家參與的宣言行動，譴責任意拘留他國公民作為外交談判籌碼的國家。雖然聲明中沒有點明針對的國家，不過輿論普遍認為矛頭直指近年屢使用「人質外交」手段的中國。

加拿大這次發起的《反對在國與國關係中任意拘押宣言》，獲得包括英、美、澳、日及歐盟27個成員國等58個國家聯署，不過這項宣言並無約束性。加拿大外長加爾諾指：「今天來自各大洲、全球四分之一國家，一同向那些因外交利益而被任意拘留的人士，他們並不孤單，我們與他們並肩」。他續指有關國家的任意拘留行動是非法和不道德的做法，此舉會令所有國家的公民處於危險，有關行動必須停止，但他沒有點明宣言所針對的國家。

有份聯署的美國國務卿布林肯亦表示，在國與國關係中任意拘押別國公民，變相讓外國公民變成外交籌碼，甚至是人質。他強調國際社會不能接受這種行為，同時敦促更多國家加入聯署。英方也發表聲明指，絕不容忍個別國家在沒有法律依據下剝奪別國公民自由，強調這是侵犯基本人權。

搬孟晚舟擋箭 華斥賊喊捉賊

事實上，聲明雖沒點明針對的國家，不過有加國官員指宣言出於對中國、伊朗、俄羅斯和北韓逮捕外國人的擔憂，亦承認宣言的確有助施壓中方，「我們希望讓他們知道有不少國家認為這是令人無法接受的行為」。 國際人權組織「人權觀察」亦在宣言啟動儀式上，指控中方近年「任意拘押」加國公民之舉。

宣言發佈後，中國駐加拿大大使館發言人批評加方透過拉攏一些國家誣稱中方「任意拘押」，是混淆是非、別有用心，中方對此強烈不滿和堅決反對。他同時敦促加方反省錯誤，並指加方扣押華為副總裁孟晚舟是「賊喊捉賊的行徑」。《環球時報》亦引述專家指，有關宣言是針對中國「挑釁性的蹩腳攻擊」。

時事評論員桑普向本報分析，中國的「人質外交」其實並非近年才發生，不過由於中國早年在國際上仍相對弱勢，故「人質外交」僅能針對中國人本身，包括劉曉波、709案律師等，中方直至近年才再把對象擴張至外國公民，把這種「中國式噩夢」推廣至全球。

桑普：「行為藝術」實效不大

對於中方此舉，桑普指過往國際社會的處理手法主要由「人質外交」的受害國，如加拿大等個別向中方發聲。在成效不彰下，加國這次再聯合起五十多個國際民主陣營國家聯合發聲，不論在陣容及聲勢上無疑相對磅礴，是反擊中國「人質外交」的升級行動。不過，他認為宣言對中方而言只是「行為藝術」，實際作用不大，他期望西方民主國家需有相關後着。

路透社／《蘋果》記者