兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，周二（16日）新增7宗確診個案，全部為境外輸入個案，分別是廣東6宗和四川1宗；上海則新增5宗由境外輸入的疑似病例。大陸累計確診89,795宗，4,636人死亡。台灣累計確診937宗，死亡9宗。

《中國疾病預防控制中心周報》披露上月在吉林通化市的超級傳播事件，一名44歲林姓推銷員為「超級傳播者」，截至1月31日已造成至少141人有關連個案，大多數感染者為參加保健品講座的老年人，1月25日錄得一名87歲長者死亡。

新華社報道，林男推銷亞麻籽油，經常出差到山東、山西、河南和黑龍江等地，1月10日中午開始有肌肉疼痛和其他症狀，但仍然在通化市在沒戴口罩下舉行3場講座；養生館則透過「街頭送禮登記電話—建微信群—參加活動贈雞蛋—1人帶多人贈品可升級」的流程，召集大量中老年人「聽課」，許多老人為了這些免費雞蛋，不慎中招感染武漢肺炎；其中一場活動，40名出席者中最終有36人確診，感染率達9成。

由於這次疫情相對可控，通過全基因組測序未發現新的變異毒株。因此，這項調查表明，沒有證據表明毒力或傳播力的增加。

在台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日接受電台節目《周玉蔻嗆新聞》專訪，坦承採購由上海復星總代理的輝瑞疫苗時遇到阻滯。他指，原本快要簽訂500萬劑輝瑞疫苗，準備在第二天要召開記者會宣佈之際，卻遭中國復星攔截，當時許多媒體責怪他，不把疫苗採購解釋清楚，「那時真的是心中擔憂，有苦難言，因此才說只要一有確定就會對外界說明清楚。」

台灣也傳出購得500萬劑莫德納（Moderna）疫苗，專家指出，從近期《新英格蘭醫學期刊》正式發表莫德納的第三期臨床試驗結果，即使是65歲以上群組，疫苗效果也有86.4%，代表該疫苗在各群組對抗武漢肺炎的感染都有效，疫苗的安全性也足夠，台灣是「值得期待這個疫苗。」

新華社／國家衞健委網站／台灣《蘋果新聞網》

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