印度軍方今（17日）發佈解放軍在兩國邊境拉達克地區班公湖拆除臨時設施的片段。中印雙方正按照協議從中印邊境班公湖一帶後撤，中方繼早前撤走200多輛主戰坦克和裝甲車後，士兵亦拆卸臨時建築，陸續撤離。有報道指，中印雙方在完成撤離行動後，就會在48小時內舉行新一輪軍長級會談。

路透社昨引述印度官員透露，印度準備在未來數周內，批准來自中國的部份新投資計劃，但只會處理不涉及國家安全的行業。

印度軍方釋出照片則顯示，中國邊境軍隊正從班公湖一帶後撤，解放軍正拆卸臨時建築，使用掘泥車把地貌還原。多批士兵提着物資，連同輕型軍車駕駛離開。

印度軍方指影片拍攝到解放軍多項撤離行動，包括拆除駐紮用帳篷和在班公湖南岸設置的地堡，亦見到一批解放軍士兵徒步由班公湖南岸撤退；部份人帶着背囊，多輛軍車出動運走士兵和物資，其後發佈的衞星圖片顯示解放軍撤離後，原有的營地已經清理拆除。

中印兩國去年6月在有領土爭議的拉達克地區爆發流血衝突，邊境緊張局勢持續多月，事件逐步升級為軍事對峙。雙方上周宣佈達成協議，兩軍於2月10日開始同步分階段由班公湖南、北岸撤離，完成相關行動後，中印會再商議在拉達克其他地點的軍事部署安排。

路透社／印度《經濟時報》／新浪微博

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