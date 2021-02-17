手機App「Clubhouse」讓用戶能在特定聊天室自由討論而深受歡迎，內地官方早前出手封鎖，不過內地用家似乎不甘受限制，繼續想盡方法破禁使用。中央社報道，大陸用家不時與台灣用戶交流各類軟性議題，如有大陸用戶就開設「主題房」，教台灣用戶發「兒化（捲舌）音」，兩岸用家亦在主題房內談論政治議題。

自從Clubhouse出現「西藏跟新疆的朋友，我們想找你們過來聊天」、「兩岸青年大亂聊」等主題房，掀起各界關注後，內地官方上周一（8日）封鎖Clubhouse，導致用戶必須透過虛擬私人網絡（VPN，俗稱「翻牆軟件」）才能使用。

大陸Clubhouse用戶熱情未有退卻，反而繼續活躍其中，除了政治性話題，不少用戶更開設主題房與台灣用戶討論生活類議題。例如有用戶就開設名為「北京人教台灣人講兒化音～兩岸友情大亂燉」主題房，進行「兒化音」教學。

在討論虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）、投資創業、靈異故事分享等議題的主題房，處處可見內地用戶的身影，其中有不少還是內地用戶主動開設的主題房，當中也有台灣用戶參與，形成軟性議題的兩岸交流。

至於兩岸政治話題方面，有用戶再開設「你懷念的兩岸青年大亂聊」主題房，當中聚集了不少台灣用戶及大陸用戶，對兩岸未來相處之道進行討論。

對於Clubhouse上存續的兩岸民間交流，國立政治大學東亞研究所所長王信賢表示，兩岸民眾可以透過Clubhouse認知到，「對方不是官方宣傳的那個模樣」。雖然交流無法遍及每一個人，但「只要有交流就夠了」。

在「你懷念的兩岸青年大亂聊」主題房中，有大陸用戶提到，許多對岸民眾對台灣充滿憧憬或嚮往，雙方應該增進彼此的了解，兩岸民眾未來如何在互相尊重的前提下進行平等對話，「是我們應該去思考的走向」。

中央社

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