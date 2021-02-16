潘曉穎在台遇害滿三年前夕，台灣檢方就一宗類似案件，對兩名新加坡人發出通緝令。一對新加坡情侶兩年前遊台北期間誕下女嬰後，把女嬰當作廚餘丟棄並逃離台灣。兩人涉嫌殺嬰，台灣檢方多次要求新加坡政府提供兩人DNA作比對不果，近日以客觀證據指這對情侶有重大嫌疑，對他們控以殺人罪及殺嬰罪，發出通緝令。

台灣蘋果新聞網昨報道，這宗發生在2019年的案件，近日由台北地方檢察署確定作偵查處理。案情指，2019年2月19日，當時23歲的王姓男子，與年長一歲的郭姓女友到台北旅遊，入住西門町一間精品酒店，同月25日，郭姓女子在酒店浴室誕下一名女嬰。翌日凌晨，兩人將女嬰、胎盤和臍帶塞進一個黑色膠袋，王姓男子隨後將黑色膠袋棄置於西門町一家燒肉店廚餘桶，直到清潔公司員工整理才發現屍體，但兩人同日下午已乘飛機離台。

法醫判斷非自然死亡

偵查的專案小組在酒店房間搜證時，在浴室排水渠採集到血迹、毛髮，與女嬰的DNA進行比對，發現結果相符。由於女嬰胎盤和臍帶仍完整連結，推斷應是足月生產，後來法醫解剖女嬰，發現女嬰的肺泡曾經通過氣體呈現擴張狀態，顯示女嬰出生時有呼吸心跳，判斷女嬰是非自然死亡，有可能是被裝進膠袋前已死，但也不排除是被裝入膠袋後才死亡。

王姓男子回國後聲稱女友沒有懷孕，但是警方翻查閉路電視畫面時，先發現他當日凌晨拿着黑色膠袋在西門町街頭遊走，而郭姓女子之前也曾挺着孕肚到附近便利店，酒店方面也確認郭女入住時已腹大便便，但退房時孕肚突然消失。台灣檢察方從種種客觀證據判斷，這對情侶嫌疑很大。雖然台灣與新加坡之間沒有引渡條款，但台方也以司法互助渠道多次向新加坡提出要求兩人的DNA作比對，但遭新加坡政府以疫情為由拒絕，台北地方檢察署近日以客觀證據，對二人控以殺人罪，郭姓女子另涉殺嬰罪，並發出通緝令。

在台灣，殺人罪最高可判處死刑，至於「生母殺嬰罪」，可處6個月以上、5年以下的有期徒刑。事實上，根據新加坡《刑法》第三條規定，國民的境外犯罪行為視同於境內實施，需要於國內接受審判與受罰，若兩人有計劃把嬰兒殺害，已涉觸及謀殺罪，可判處死刑。不過，縱使如此，新加坡政府既沒有依法懲辦兩人，亦沒有向台灣提供兩人的DNA，去年10月王姓男子仍然高調上載照片到社交媒體，宣佈向郭姓女友求婚成功。

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