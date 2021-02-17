緬甸軍方發起政變，緬甸民眾質疑中國介入政局，甚至協助緬甸軍方建立網絡防火牆，以致網上反華情緒高漲，會否進一步演變成排華行動，亦受到關注。中央社今引述熟悉緬甸事務的專家指，若中國的言行讓緬甸民眾認為軍方有北京撐腰，當地反華情緒恐進一步升高，北京對此有所警戒。

緬甸軍方2月1日發動政變後，當地社會的不滿聲浪高漲，更蔓延至對中國政府的不滿。由於緬甸軍方自政變以來不時斷網或封鎖社交媒體，網上盛傳中國派技術人員到緬甸幫忙封鎖網絡。對此，中國駐緬甸大使陳海周一（15日）接受緬面多個主要媒體訪問時作出否認，指包括中國飛機運送技術人員、中國幫助緬甸建防火牆、中國士兵出現在緬甸街頭等傳言，「完全是無稽之談」。

這兩天緬甸網上再度盛傳中國介入緬甸政局，反中情緒高漲，有網民在Twitter指，手機收到疑似中文的短訊、打開搜尋引擎Google變成中文介面，或是打開YouTube發現推薦影片全是中文影片，因此質疑緬甸的網絡已遭中國控制，中國正在幫助緬甸政府建立防火牆。不過，隨後有網民指出，這些短訊並不是真正的中文，只是系統亂碼，大家應該冷靜看待此事。

網上甚至流傳有台灣玉山銀行字樣的封條綁住緬甸紙鈔的照片，緬甸網民指出，這就是中國在幫助軍政府的證據，但立刻有人指正玉山銀行是台灣的銀行，和中國無關，且照片中的紙鈔應該是要送到換匯所的鈔票。

在緬甸台資企業工作的一名台灣人接受中央社記者訪問時指，就他觀察，目前這樣的反中情緒在網上比較高漲，但日常生活還算一切正常，企業也維持基本運作。至於會否醞釀成排華行動，他表示還要再觀察，但中國在緬甸是投資大國，他不認為軍政府會放任事態發展到排華這麼嚴重。

此外，據《金融時報》今天報道，已有緬甸民眾在網上呼籲抵制中國製商品，並對由中國財團主導、連結雲南省與緬甸若開邦（Rakhine State）皎漂鎮（Kyaukphyu）的港口的天然氣管線發動攻擊。

澳洲蒙那什大學（Monash University）副教授張耀中對中央社表示，雖然目前缺乏中國暗助緬甸軍方的具體、明確證據，但軍方強推《網絡安全法》並強化言論、訊息審查，相關作法與中國十分相似，而中方至今不定調緬甸軍方發動的是「政變」，以及緬甸是中國「一帶一路」倡議重要節點等因素，都讓緬甸民眾傾向認定軍方有中國撐腰。

張耀中續指，緬甸軍方雖然動輒斷網、斷訊，但也需要透過網絡，以及廣播、電視等，對國內外進行「政策宣達」、發動訊息戰，播送對軍方有利的不實或片面訊息。他說，考慮網絡使用直至2010年代初期才在緬甸普及化，以及民眾歷經多年集權統治，面對不同管道的紛雜訊息，識讀及分析判斷能力仍偏低，有心人士因此可在緬甸相對順利實施訊息戰。

不過，張耀中提醒，散佈不實訊息的也包括反軍方人士，因此「多方查證」十分重要。此外，他估計緬甸軍方將進一步滲透公民不合作運動，並利用部份日前特赦的2萬多名囚犯，讓抗爭暴力化，並以此為藉口加大力道鎮壓不滿民眾。

張耀中說，緬甸訊息戰戰場趨於複雜化對北京當局是警訊。若中方的作為讓緬甸民眾有更多理由「相信」、「推測」軍方有北京撐腰，當地反華情緒勢必高漲。在訊息戰中，「事實」為何不是重點，民眾在特定情境下如何「解讀」各項訊息才是。

另外，緬甸軍事政變後，內部抗議情勢持續升溫，台灣中華航空安排本月21日航班接載台灣僑民回台。台外交部今表示，預計搭乘21日救援航班的訂位乘客目前約50人。根據駐緬甸代表處統計，在緬甸的台商及僑民約有1千人，大多居住在緬甸第一大城仰光（Yangon），他們目前都人身平安。

外交部表示，緬甸政府自去年4月開始，暫停所有國際商業航班飛航緬甸，僅特許專案申請的「救援班機」（relief flight）在緬甸境內升降。台灣駐緬甸代表處每月協助華航申請「救援班機」來回台北-仰光，載運救援物資及特許的旅客，運作順暢。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

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