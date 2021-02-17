台灣海巡署艦艇在塗裝上增加「TAIWAN」字樣，從而區分中國海警船，據報是「國安高層」下令塗裝。總統府發言人張惇涵今（17日）在Facebook 回應指，這是總統蔡英文去年12月11日前往高雄主持安平艦下水典禮，離開前的指示，強調「更清楚辨識、更安全執法，正是蔡英文的指示。」

海巡署指出，海巡艦船艇除執行遠洋巡護，範圍延伸至外海，為讓各國漁船及艦艇可辨識台灣海巡艦艇及提升海上執法識別度，規劃在艦船艇舷側「R.O.C. COAST GUARD」上方，新增「TAIWAN」字樣。今年1月起計劃在艦艇舷側增「TAIWAN」字樣，共新北艦、謀星艦、台東艦、澎湖艦已塗裝，後續225艘大小型艦艇會陸續塗裝。

張惇涵指，在守衞海防任務上，海巡比海軍更為前線，除了巡防的任務外，也要執行海上救援，以及查緝走私、打擊犯罪等治安工作。海巡時常處於第一線、近距離地執法，以去年底馬祖海域的大量違法抽砂船事件為例，就是海巡艦艇負責執法驅離。

張惇涵續稱，去年12月11日， 蔡英文前往高雄主持安平艦下水典禮，除了落實「國艦國造」外，也是展現巡弋海疆的決心；而為期10年、預計打造超過100艘艦艇的「籌建海巡艦艇發展計劃」，不僅如期達成目標，甚至取得超前進展。

他還透露，蔡英文完成典禮準備上車離開前作出指示：「很好！但若能在海巡艦艇上塗裝『TAIWAN』，讓海巡執法時能夠被國際更清楚辨識，就更好。」對於有傳媒今日報道，海巡艦艇塗裝是國安高層指示海巡署，張惇涵則指這名「國安高層」，不用懷疑、也不用猜測，正是蔡英文本人。

張惇涵強調，台海周邊一年大約有30萬艘次的各國船舶通行，尤其在中國單方面推動的《海警法》於本月正式生效後，周邊國家的海巡工作比起過去將更為慎重；面對「灰色地帶衝突」的應對，「TAIWAN」的塗裝，能讓海巡艦艇有更清楚的辨識、更安全的執法；但不挑釁、不屈服，始終是台方的堅定立場。

台灣《蘋果新聞網》

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