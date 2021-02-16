世衞一直被質疑偏袒中國， 早前派往武漢調查病毒起源的專家組在華召開記者會，除了排除病毒是從武漢實驗室外洩，又緊跟中國口徑說病毒有可能是由冷凍食品傳入中國。澳洲電視台近日一個新聞節目揭露，至少三名專家與中國關係匪淺，其中一人仍擔任廣東省疾控中心的科學顧問。

澳洲天空電視台周日（14日）一個時事節目指，早前在中國調查病毒起源的三名專家組主要成員與中國有關係，包括領導小組的世衞食品安全和動物疾病專家安巴雷克（Peter Ben Embarek）、美國非營利組織生態健康聯盟主席達扎克（Peter Daszak），及荷蘭病毒學家吉柏曼斯（Marion Koopmans）。

合作研究 充當顧問

該節目指安巴雷克曾與世衞中國辦事處一起工作，為中國政府提供食物安全和營養政策意見，又於2017年接受中國食品科學技術學會和國際食品科技聯盟頒發的科學精神獎。達扎克2018年亦曾公開，與中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗在研究蝙蝠上長期合作。吉柏曼斯則是廣東省疾控中心的科學顧問，疾控中心官方網站仍有她的簡介。

吉柏曼斯在社交媒體指這是「新的陰謀論」，「我是廣東省疾控中心的科學顧問，所以我就成為了『為中國政府工作的人』」，又指自己亦有當歐美顧問。

澳洲天空新聞台