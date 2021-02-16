購買名牌時贈送的紙袋，一直都有價有巿！近日一款由意大利名牌Gucci與日本動畫多啦A夢的紙袋在內地的二手網站熱賣，標價由130至250元人民幣（下同，約156至300港元），部份款式更已售罄。有在香港經營網店的多啦A夢迷估計，紙袋上的多啦A夢造型，是熱賣原因之一，亦有多啦A夢迷向《蘋果》表示，紙袋很醜，不會花費過百元購買。

有杭州賣家向內媒記者介紹，在內地二手平台，Gucci X 多啦A夢紙袋有2款，普通款簡稱「藍胖子」，帶着牛角的限定款叫「金牛胖子」，兩個款式的紙袋都以綠色為底色，各有分大、中、細size。

賣家將紙袋定價130至250元出售，中型的「金牛胖子」已售罄，又指自己貨源少，只剩下一個小號「藍胖子」購物紙袋。而且巿場對這些紙袋需求甚殷，即使是有破損的大號「藍胖子」購物紙袋，仍可賣到45元（約54港元）。

內媒形容，這款紙袋不只受到Gucci迷或多啦A夢迷追捧，而且受到大眾青睞。

兩個品牌這次合作推出聯名系列，目的是要紀念漫畫誕生50周年，遂將多啦A夢圖案融入各款Gucci產品上，不過產品口碑一般，時尚達人阿德向內媒表示：「談不上難看，但就是有些簡單粗暴，有種把藍胖子直接『貼』在衣服和手袋上的感覺。」

雖然如此，購買產品時附送的紙袋就被熱炒。內媒發現，網上有不少賣家將紙袋加入塑膠、手帶等材料，改造成一個名牌手袋般，不少網民都點讚，希望賣家提供製作攻略。網上亦有人出售「紙袋改造材料包」，價格由數十元至過百元不等。有網店月銷量超過200件。

香港多啦A夢迷，擁有逾200件收藏品的Katie看到這款紙袋後，認為「十分之醜樣」，又指兩個品牌一系列的聯名產品都很老套，相信只有大陸人才會欣賞，「正常香港人唔會着出街」。

在香港開設網店、出售多啦A夢產品的阿Yee向《蘋果》表示，有認識的多啦A夢迷表示，既然買不起Gucci產品，便買限量紙袋留念，而紙袋還刻上「50th」，也算是值得紀念和收藏。阿Yee又指，手袋上的金牛多啦A夢造型吸引，相信是被炒貴的原因之一，但自己就不會花300港元去買一個紙袋，會等待價格回落至120港元再入手。

《蘋果》記者／《錢江晚報》

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