隨着中國農村的絕對貧窮問題得到解決，中國國務院扶貧開發領導小組辦公室將會謝幕，由新建的鄉村振興局取代。最近一期《求是》雜誌昨（16日）發表署名文章《人類減貧史上的偉大奇蹟》，顯示「國家鄉村振興局」已成立，該局的職能將負責中央「三農」（農民、農村、農業）領域的具體工作。

《求是》的文章內容提到，「困擾中華民族幾千年的絕對貧困問題得到歷史性解決」，而文章下款署名為「中共國家鄉村振興局黨組」。這意味着國家鄉村振興局已正式組建並登場。

中央農村工作會議去年12月28至29日在北京召開，會議強調，脫貧攻堅取得勝利後，要全面推進鄉村振興，實現從脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接的重要保障，這是「三農」工作重心的歷史性轉移。

在地方上，鄉村振興局成立的消息已發出公佈。河南焦作市委前日（15日）舉行新聞發佈會，焦作市農業農村局（市扶貧辦）黨組書記王國建透露，焦作市將根據上級相關工作安排，推動焦作市扶貧辦的整建制改革，組建焦作市鄉村振興局。

目前，國務院設有扶貧開發領導小組，其下設的辦公室就是扶貧辦公室，負責小組的日常工作，任務包括擬定扶貧開發的方針政策及資金分配等。

《求是》／上觀新聞

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