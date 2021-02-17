距離中共宣佈2025年前全面復興中國傳統文化尚餘4年，流亡海外的八九民運領袖王丹昨日（16日）在facebook表示，中共這一舉動的核心是「帝制」；學者宋永毅批評，中共本身就是「反傳統文化」起家，糟蹋傳統文化，現意圖將中國傳統文化「共產化」。

2017年，中共公佈「關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見」，大力提倡應弘揚中國傳統文化，強調要在2025年確立中華優秀傳統文化傳承發展體系、提升文化自信並明顯提升國際影響力。

王丹昨日諷刺「古老帝國即將再現，所有的宮廷劇現在看都是提前佈局，讓人民習慣」。並指「全面復興中國傳統文化」的核心就是「帝制」。

自由亞洲電台報道，長期研究中共黨史的美國加州大學洛杉磯分校學者宋永毅昨日受訪時表示，中共本身就是「反傳統文化」起家，此舉的目的是要推銷「中國模式」。但這個模式不是傳統文化，是糟蹋傳統文化，是把傳統文化共產主義化。

宋永毅舉例，中共稱「一帶一路」是從唐朝演化而來。但根據歷史記載，唐朝當時的「出西域」，不是出於軍事目的，而是經濟、文化交流。但「一帶一路」政策是「跑到那些國家，就把人家的港口給佔了，變成他的軍港，發展他的軍事，這個恐怕在以前的中國傳統歷史上沒有這個事情」。

他說，真正的「中國傳統文化」，例如儒家所講的仁義、寬恕、直諫，「但是這些共產黨從來不提倡」。他以最近遭判刑的北京出版人耿瀟男為例，「她不過是一位善良女性，同情許章潤那些異議知識分子，就硬要給人家判三年」。

宋永毅表示，要恢復傳統文化「很簡單，你就把所有的政治犯先給我放出來，我才相信你要恢復傳統文化」。

報道另引述海外民運刊物《北京之春》榮譽主編胡平表示，中共這個政治集團，是近代中國歷史上對中國傳統文化最敵視、最否定的政治集團，「共產黨現在來扮演一副繼承和發揚傳統文化的這麼一個角色，本身就是巨大的諷刺」。

胡平認為，復興中國傳統文化只是中共口號宣示，利用這個「符號」裝飾門面，實際對中國傳統文化最寶貴的靈魂和精華進行閹割，才是真實目的。

中央社

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