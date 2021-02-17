台灣駐美代表蕭美琴於美東時間16日接受共同社專訪時表示，中國本月實施《海警法》後，需提防可能發生的突發狀況。她又肯定美國、日本、澳洲、印度4國組成的「四方安全對話」（Quad），期盼能強化區域安定。

中國全國人大常委會上月22日通過《海警法》草案，授權中國海警，在中國海域處理進行違法活動的外國船隻時，可以使用武器，《海警法》於本月1日正式推行。對於中國《海警法》的爭議，蕭美琴強調「有可能會發生突發狀況，必須保持警戒」。

此外，美國、日本、澳洲，以及印度組成「四方安全對話」，藉以加強印太地區的安全，被視為反擊中國在印太地區日益獨斷的措施。蕭美琴歡迎「四方安全對話」，期待能對強化區域安定發揮貢獻。

蕭美琴表示，中國對台灣的壓力日益增強，美國總統特朗普對中國採取強硬路線、擴大支持台灣，獲得美國政界跨黨派的支持。

共同社介紹蕭美琴時指她是台灣總統蔡英文的親信，是台灣首位女性駐美代表，去年7月上任。

共同社

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