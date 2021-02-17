台灣Facebook專頁「台灣西南空域」周三（17日）指出，中國解放軍機今晨以多批次、多高度方式，進入台灣西南面防空識別區；台灣空軍派機攔截與監控，並於3度廣播驅離。

美國軍機今晨亦在同樣空域現身，一架RC-135偵查機及KC-135加油機在巴士海峽空中加油後，進入台灣西南空域，另外2架美軍C-130J雙機編隊分別從橫田基地起飛及嘉手納基地起飛，出現在台灣周邊，意圖不明，仍在觀察中。

台灣西南空域統計指，解放機本月累計進入台灣空域達14天，台灣空軍廣播驅離紀錄共計26次。

另外，解放軍不斷提升侵台戰力，台軍亦增強應變戰力。有台軍將領指出，台灣國防部要求中山科學研究院針對自製飛彈進行「增程」研發，射程可達1,000公里以上，未來均可作為國軍源頭打擊的戰略性的嚇阻武器。這名將領指，台軍戰力目前除「防衞固守」及「重層打擊」外，再加上性能提升、射程增加的自製飛彈，就是要讓距離台灣1,000公里外的中共解放軍「不要輕啟戰端」。

美國去年對台軍售，包括F-16V（Block 70）戰機加裝適形油箱，作戰半徑約1,350公里，比過去的F-16 A/B多了一倍；海馬士多管火箭系統（HIMARS）作戰範圍達480公里，比過去使用的雷霆2,000多管火箭的作戰範圍增加10倍；魚叉岸置防禦系統（HCDS）最大射程為124公里；空射型可達300公里；MQ-9B無人機續航距離達5,926公里，續航時間達14至28小時。

國軍將領強調，這些精準武器可讓台軍戰力達到「重層嚇阻」戰力，加上武器距離遠、精準度高，在重層嚇阻的概念下，台灣在台澎防衞作戰上的防距離上，也因軍購武器的射程增加有所調整，甚至令解放軍改變侵台集結點。

台灣《蘋果新聞網》

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